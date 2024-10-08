https://ria.ru/20241008/bastrykin-1976872173.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии - РИА Новости, 08.10.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:57

2024-10-08T04:57

2024-10-08T04:57

происшествия

россия

нерюнгринский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42931ee0cba87b369b33ccb4b8fee3a0.jpg

ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Как отметили в Следкоме, процессуальная проверка по факту нападения на ребенка стаи собак в Чульмане продолжается. "Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального минздрава, после госпитализации ребенка врачи провели многочасовую операцию. Девочка находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. "По дальнейшей тактике лечения нерюнгринские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ", - добавили в министерстве. В понедельник стая собак в якутском поселке Чульман напала на ребенка, 12-летняя девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

россия

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нерюнгринский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)