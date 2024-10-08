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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии - РИА Новости, 08.10.2024
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04:57 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/bastrykin-1976872173.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии - РИА Новости, 08.10.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:57
2024-10-08T04:57
происшествия
россия
нерюнгринский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Как отметили в Следкоме, процессуальная проверка по факту нападения на ребенка стаи собак в Чульмане продолжается. "Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального минздрава, после госпитализации ребенка врачи провели многочасовую операцию. Девочка находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. "По дальнейшей тактике лечения нерюнгринские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ", - добавили в министерстве. В понедельник стая собак в якутском поселке Чульман напала на ребенка, 12-летняя девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, нерюнгринский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения стаи собак на девочку в Якутии

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в поселке Чульман Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Как отметили в Следкоме, процессуальная проверка по факту нападения на ребенка стаи собак в Чульмане продолжается. "Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании", - рассказали в пресс-службе.
По информации регионального минздрава, после госпитализации ребенка врачи провели многочасовую операцию. Девочка находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. "По дальнейшей тактике лечения нерюнгринские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ", - добавили в министерстве.
В понедельник стая собак в якутском поселке Чульман напала на ребенка, 12-летняя девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияРоссияНерюнгринский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)
 
 
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