https://ria.ru/20241008/bakhrushinskiylermontov-1976916773.html

Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее

Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее - РИА Новости, 08.10.2024

Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее

Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:27

2024-10-08T11:27

2024-10-08T13:16

музейные маршруты россии

всеволод мейерхольд (карл майергольд)

михаил лермонтов

россия

театральный музей имени бахрушина

кристина трубинова (генеральный директор бахрушинского театрального музея)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова в Доме-музее Марии Ермоловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В Бахрушинском театральном музее стартовал выставочный проект "Маскарад" к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марии Ермоловой, филиале БТМ, знакомит посетителей с театральным наследием великого русского поэта. Она рассказывает об истории постановки главного драматического произведения автора и его сценическом воплощении, созданном легендарным сценографом Александром Головиным и революционером русского театра Мейерхольдом", - рассказали в пресс-службе.По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, как крупнейший хранитель театрального наследия, Бахрушинский обладает уникальной коллекцией материалов, отражающих путь создания спектакля."Самая театрализованная драма Лермонтова "Маскарад" – это не просто литературное произведение. Без сомнения, пьеса и созданный на её основе спектакль являются одной из самых значимых постановок русского театра. Можно смело утверждать, что именно Мейерхольд открыл миру театра гений Лермонтова", – приводит пресс-служба слова Трубиновой.При помощи приемов театральной сценографии посетители выставки могут перенестись в аутентичную атмосферу бала-маскарада XIX века."В окружении эскизов декораций, костюмов и занавесов Головина и подлинной бальной атрибутики гости становятся не только зрителями, но и настоящими участниками театрального действа", - подчеркнули в министерстве.Предметный ряд выставки дополняют редкие фотографии, видеофрагменты спектаклей и оригинальные костюмы к первой постановке Мейерхольда. Экспозиционное пространство наполняет музыка Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, созданная к постановке, что дает возможность ощутить все символические и инфернальные трактовки маскарада.Центром выставки стала инсталляция, которая представляет спектакль одновременно в форме замысла и воплощения. Рядом с эскизами Головина из коллекции Бахрушинского музея расположены созданные на их основе костюмы к постановке "Маскарада" 1917 года на сцене Александринского театра.

https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html

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всеволод мейерхольд (карл майергольд), михаил лермонтов, россия, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова (генеральный директор бахрушинского театрального музея)