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Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее - РИА Новости, 08.10.2024
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Музейные маршруты России
 
11:27 08.10.2024 (обновлено: 13:16 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/bakhrushinskiylermontov-1976916773.html
Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее
Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее - РИА Новости, 08.10.2024
Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее
Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:27
2024-10-08T13:16
музейные маршруты россии
всеволод мейерхольд (карл майергольд)
михаил лермонтов
россия
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова (генеральный директор бахрушинского театрального музея)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова в Доме-музее Марии Ермоловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;В Бахрушинском театральном музее стартовал выставочный проект &quot;Маскарад&quot; к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марии Ермоловой, филиале БТМ, знакомит посетителей с театральным наследием великого русского поэта. Она рассказывает об истории постановки главного драматического произведения автора и его сценическом воплощении, созданном легендарным сценографом Александром Головиным и революционером русского театра Мейерхольдом&quot;, - рассказали в пресс-службе.По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, как крупнейший хранитель театрального наследия, Бахрушинский обладает уникальной коллекцией материалов, отражающих путь создания спектакля.&quot;Самая театрализованная драма Лермонтова &quot;Маскарад&quot; – это не просто литературное произведение. Без сомнения, пьеса и созданный на её основе спектакль являются одной из самых значимых постановок русского театра. Можно смело утверждать, что именно Мейерхольд открыл миру театра гений Лермонтова&quot;, – приводит пресс-служба слова Трубиновой.При помощи приемов театральной сценографии посетители выставки могут перенестись в аутентичную атмосферу бала-маскарада XIX века."В окружении эскизов декораций, костюмов и занавесов Головина и подлинной бальной атрибутики гости становятся не только зрителями, но и настоящими участниками театрального действа", - подчеркнули в министерстве.Предметный ряд выставки дополняют редкие фотографии, видеофрагменты спектаклей и оригинальные костюмы к первой постановке Мейерхольда. Экспозиционное пространство наполняет музыка Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, созданная к постановке, что дает возможность ощутить все символические и инфернальные трактовки маскарада.Центром выставки стала инсталляция, которая представляет спектакль одновременно в форме замысла и воплощения. Рядом с эскизами Головина из коллекции Бахрушинского музея расположены созданные на их основе костюмы к постановке "Маскарада" 1917 года на сцене Александринского театра.
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всеволод мейерхольд (карл майергольд), михаил лермонтов, россия, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова (генеральный директор бахрушинского театрального музея)
Музейные маршруты России, Всеволод Мейерхольд (Карл Майергольд), Михаил Лермонтов, Россия, Театральный музей имени Бахрушина, Кристина Трубинова (генеральный директор Бахрушинского театрального музея)

Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее

© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова в Доме-музее Марии Ермоловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"В Бахрушинском театральном музее стартовал выставочный проект "Маскарад" к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марии Ермоловой, филиале БТМ, знакомит посетителей с театральным наследием великого русского поэта. Она рассказывает об истории постановки главного драматического произведения автора и его сценическом воплощении, созданном легендарным сценографом Александром Головиным и революционером русского театра Мейерхольдом", - рассказали в пресс-службе.

По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, как крупнейший хранитель театрального наследия, Бахрушинский обладает уникальной коллекцией материалов, отражающих путь создания спектакля.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и актер Александр Рапопорт
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и актер Александр Рапопорт
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и актер Александр Рапопорт
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 5
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и актер Александр Рапопорт
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 5
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 5
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 5
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 5
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 5
«

"Самая театрализованная драма Лермонтова "Маскарад" – это не просто литературное произведение. Без сомнения, пьеса и созданный на её основе спектакль являются одной из самых значимых постановок русского театра. Можно смело утверждать, что именно Мейерхольд открыл миру театра гений Лермонтова", – приводит пресс-служба слова Трубиновой.

При помощи приемов театральной сценографии посетители выставки могут перенестись в аутентичную атмосферу бала-маскарада XIX века.
"В окружении эскизов декораций, костюмов и занавесов Головина и подлинной бальной атрибутики гости становятся не только зрителями, но и настоящими участниками театрального действа", - подчеркнули в министерстве.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова (в центре) на открытии выставке о первой постановке спектакля "Маскарад"
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова (в центре) на открытии выставке о первой постановке спектакля Маскарад
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова (в центре) на открытии выставке о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Заместитель директора Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова (слева) и актриса Ольга Кабо
Заместитель директора Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова (слева) и актриса Ольга Кабо
Заместитель директора Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова (слева) и актриса Ольга Кабо
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля Маскарад
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова (в центре) на открытии выставке о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 4
Заместитель директора Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова (слева) и актриса Ольга Кабо
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 4
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 4
Выставка Бахрушинского театрального музея о первой постановке спектакля "Маскарад"
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 4
Предметный ряд выставки дополняют редкие фотографии, видеофрагменты спектаклей и оригинальные костюмы к первой постановке Мейерхольда. Экспозиционное пространство наполняет музыка Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, созданная к постановке, что дает возможность ощутить все символические и инфернальные трактовки маскарада.
Центром выставки стала инсталляция, которая представляет спектакль одновременно в форме замысла и воплощения. Рядом с эскизами Головина из коллекции Бахрушинского музея расположены созданные на их основе костюмы к постановке "Маскарада" 1917 года на сцене Александринского театра.
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Музейные маршруты РоссииВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)Михаил ЛермонтовРоссияТеатральный музей имени БахрушинаКристина Трубинова (генеральный директор Бахрушинского театрального музея)
 
 
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