Выставка о первом спектакле "Маскарад" открылась в Бахрушинском музее

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова в Доме-музее Марии Ермоловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В Бахрушинском театральном музее стартовал выставочный проект "Маскарад" к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марии Ермоловой, филиале БТМ, знакомит посетителей с театральным наследием великого русского поэта. Она рассказывает об истории постановки главного драматического произведения автора и его сценическом воплощении, созданном легендарным сценографом Александром Головиным и революционером русского театра Мейерхольдом", - рассказали в пресс-службе.По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, как крупнейший хранитель театрального наследия, Бахрушинский обладает уникальной коллекцией материалов, отражающих путь создания спектакля."Самая театрализованная драма Лермонтова "Маскарад" – это не просто литературное произведение. Без сомнения, пьеса и созданный на её основе спектакль являются одной из самых значимых постановок русского театра. Можно смело утверждать, что именно Мейерхольд открыл миру театра гений Лермонтова", – приводит пресс-служба слова Трубиновой.При помощи приемов театральной сценографии посетители выставки могут перенестись в аутентичную атмосферу бала-маскарада XIX века."В окружении эскизов декораций, костюмов и занавесов Головина и подлинной бальной атрибутики гости становятся не только зрителями, но и настоящими участниками театрального действа", - подчеркнули в министерстве.Предметный ряд выставки дополняют редкие фотографии, видеофрагменты спектаклей и оригинальные костюмы к первой постановке Мейерхольда. Экспозиционное пространство наполняет музыка Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, созданная к постановке, что дает возможность ощутить все символические и инфернальные трактовки маскарада.Центром выставки стала инсталляция, которая представляет спектакль одновременно в форме замысла и воплощения. Рядом с эскизами Головина из коллекции Бахрушинского музея расположены созданные на их основе костюмы к постановке "Маскарада" 1917 года на сцене Александринского театра.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку о первой постановке спектакля "Маскарад" режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографа Александра Головина к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова в Доме-музее Марии Ермоловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«
"В Бахрушинском театральном музее стартовал выставочный проект "Маскарад" к 210-летнему юбилею Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Выставка, открывшаяся в Доме-музее Марии Ермоловой, филиале БТМ, знакомит посетителей с театральным наследием великого русского поэта. Она рассказывает об истории постановки главного драматического произведения автора и его сценическом воплощении, созданном легендарным сценографом Александром Головиным и революционером русского театра Мейерхольдом", - рассказали в пресс-службе.
По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, как крупнейший хранитель театрального наследия, Бахрушинский обладает уникальной коллекцией материалов, отражающих путь создания спектакля.
"Самая театрализованная драма Лермонтова "Маскарад" – это не просто литературное произведение. Без сомнения, пьеса и созданный на её основе спектакль являются одной из самых значимых постановок русского театра. Можно смело утверждать, что именно Мейерхольд открыл миру театра гений Лермонтова", – приводит пресс-служба слова Трубиновой.
При помощи приемов театральной сценографии посетители выставки могут перенестись в аутентичную атмосферу бала-маскарада XIX века.
"В окружении эскизов декораций, костюмов и занавесов Головина и подлинной бальной атрибутики гости становятся не только зрителями, но и настоящими участниками театрального действа", - подчеркнули в министерстве.
Предметный ряд выставки дополняют редкие фотографии, видеофрагменты спектаклей и оригинальные костюмы к первой постановке Мейерхольда. Экспозиционное пространство наполняет музыка Арама Хачатуряна и Сергея Прокофьева, созданная к постановке, что дает возможность ощутить все символические и инфернальные трактовки маскарада.
Центром выставки стала инсталляция, которая представляет спектакль одновременно в форме замысла и воплощения. Рядом с эскизами Головина из коллекции Бахрушинского музея расположены созданные на их основе костюмы к постановке "Маскарада" 1917 года на сцене Александринского театра.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.