Эксперт рассказал, чем запомнится период правления Байдена
Алжирский политолог Вадих: период правления Байдена запомнится войнами
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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АЛЖИР, 8 окт - РИА Новости. Период правления президента Джо Байдена в США останется в памяти только причастием Вашингтона к разжиганию войн, его поддержкой массовых убийств и нарушением международного и гуманитарного права, особенно в ближневосточном регионе, высказал мнение РИА Новости профессор политологии и международных отношений алжирского университета Гельмы Махлуф Вадих.
"США стали свидетелем правового и морального вызова в период правления Байдена, который в основном был представлен прямой и косвенной поддержкой в разжигании войн и прямым вкладом в совершение многих массовых убийств и нарушении международного и гуманитарного права, особенно в ближневосточном регионе", - считает профессор.
Отвечая на вопрос о том, чего ждут от следующего президента США, алжирский эксперт отметил, что следующему лидеру США придется разобраться с наследием Байдена, связанном с множеством вызовов, в частности, в отношении имиджа Америки, которая представляла себя как страну демократии и соблюдения прав человека, но на примере сектора Газы показала, что "это всего лишь лозунги".
"Образ США сегодня стал сопровождаться изображениями разрушений и крови, пролитой во многих регионах мира. Не существует такого вооруженного конфликта, в котором бы ни участвовали США, будучи главными в их разжигании - от российско-украинского кризиса до Ближнего Востока и напряженности в районе Китайского моря, Северной Кореи", - добавил Вадих.
В июле Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, одновременно поддержав выдвижение своего нынешнего заместителя Камалы Харрис для участия в предстоящих выборах преидента США от Демократической партии.
В этой связи его соперник от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, который претендует на победу на президентских выборах, отметил, что ему будет легче победить вице-президента США Камалу Харрис, чем Байдена. Проведение выборов президента США запланировано на ноябрь.