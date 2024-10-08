https://ria.ru/20241008/bajden-1976984866.html

Эксперт рассказал, чем запомнится период правления Байдена

Эксперт рассказал, чем запомнится период правления Байдена - РИА Новости, 08.10.2024

Эксперт рассказал, чем запомнится период правления Байдена

Период правления президента Джо Байдена в США останется в памяти только причастием Вашингтона к разжиганию войн, его поддержкой массовых убийств и нарушением... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:42

2024-10-08T14:42

2024-10-08T14:42

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камала харрис

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АЛЖИР, 8 окт - РИА Новости. Период правления президента Джо Байдена в США останется в памяти только причастием Вашингтона к разжиганию войн, его поддержкой массовых убийств и нарушением международного и гуманитарного права, особенно в ближневосточном регионе, высказал мнение РИА Новости профессор политологии и международных отношений алжирского университета Гельмы Махлуф Вадих. "США стали свидетелем правового и морального вызова в период правления Байдена, который в основном был представлен прямой и косвенной поддержкой в разжигании войн и прямым вкладом в совершение многих массовых убийств и нарушении международного и гуманитарного права, особенно в ближневосточном регионе", - считает профессор. Отвечая на вопрос о том, чего ждут от следующего президента США, алжирский эксперт отметил, что следующему лидеру США придется разобраться с наследием Байдена, связанном с множеством вызовов, в частности, в отношении имиджа Америки, которая представляла себя как страну демократии и соблюдения прав человека, но на примере сектора Газы показала, что "это всего лишь лозунги". "Образ США сегодня стал сопровождаться изображениями разрушений и крови, пролитой во многих регионах мира. Не существует такого вооруженного конфликта, в котором бы ни участвовали США, будучи главными в их разжигании - от российско-украинского кризиса до Ближнего Востока и напряженности в районе Китайского моря, Северной Кореи", - добавил Вадих. В июле Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, одновременно поддержав выдвижение своего нынешнего заместителя Камалы Харрис для участия в предстоящих выборах преидента США от Демократической партии. В этой связи его соперник от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, который претендует на победу на президентских выборах, отметил, что ему будет легче победить вице-президента США Камалу Харрис, чем Байдена. Проведение выборов президента США запланировано на ноябрь.

https://ria.ru/20241008/ssha-1976834742.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, джо байден, камала харрис, дональд трамп