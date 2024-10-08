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Артиллеристы группы "Восток" уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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05:19 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/artilleriya-1976872927.html
Артиллеристы группы "Восток" уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ
Артиллеристы группы "Восток" уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
Артиллеристы группы "Восток" уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ
Расчеты орудий Д-74 артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ, группировка улучшает тактическое положение... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:19
2024-10-08T05:19
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчеты орудий Д-74 артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ, группировка улучшает тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск "Восток" из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. По словам артиллеристов, со взятием российскими войсками Угледара ВСУ утратили контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала. "Вскоре оборудованные огневые позиции артиллеристам из Забайкалья придется оставить, надо двигаться вперед. Подразделения группировки войск "Восток" развивают успех и улучшают тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, угледар, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группы "Восток" уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ

Минобороны: группировка "Восток" улучшает тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии
Боевая работа артиллерии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчеты орудий Д-74 артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ, группировка улучшает тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск "Восток" из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По словам артиллеристов, со взятием российскими войсками Угледара ВСУ утратили контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала.
"Вскоре оборудованные огневые позиции артиллеристам из Забайкалья придется оставить, надо двигаться вперед. Подразделения группировки войск "Восток" развивают успех и улучшают тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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