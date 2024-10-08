https://ria.ru/20241008/arktika-1976835299.html

Арктика будет китайской

Арктика будет китайской - РИА Новости, 08.10.2024

Арктика будет китайской

Существует распространенное мнение, что темперамент этноса напрямую зависит от региона его проживания: чем южнее, тем горячее кровь, импульсивнее поступки и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

2024-10-08T09:22

аналитика

китай

россия

арктика

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Существует распространенное мнение, что темперамент этноса напрямую зависит от региона его проживания: чем южнее, тем горячее кровь, импульсивнее поступки и жарче баталии. И наоборот. Правда, закавыка в том, что громче и ярче вовсе не тождественно важности. На суровых блеклых просторах Арктики идут процессы куда как более глобальные, прямо влияющие на формирование ближайшего будущего. Издание South China Morning Post (базируется в Гонконге) со ссылкой на собственные источники утверждает, что официальный Пекин отказался от идеи развертывания постоянных баз в северных полярных широтах. При этом Китай хотел бы выполнять патрулирование акватории и судоходных маршрутов совместно с представителями российского флота.Понимаем возможное недоумение на фоне рычащих посреди ливанской пустыни танков и взлетающих на воздух домов сектора Газа. Но как бы банально это ни звучало, войны в пределах земель арамейских вспыхивают и затухают уже не первое столетие, будут они гореть и дальше. А вот Арктика — это сурово, неспешно и с очень дальним историческим горизонтом.Вначале предельно лаконичный ликбез.В список полярных входят всего восемь стран: Россия, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Канада и США (в виде Аляски). Все они являются полномочными членами Арктического совета, где на постоянной основе представлены и малые коренные народы: алеуты, атабаски, гвичины, инуиты, саамы, а также малочисленные жители Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Деятельность совета осуществляется по шести основным направлениям, при этом в качестве наблюдателей здесь работают представители таких государств, как Германия, Польша, Франция, Италия, Нидерланды, Япония и Китай.Последний нам дружественен, все прочие — строго нет. Тонкий момент в том, что Европа (наряду с США) является крупнейшим торговым партнером Поднебесной и объем экспорта из Китая, хотя в прошлом году и снизился почти на десять процентов, все еще превышает 500 миллиардов долларов, Пекин логично не хочет его терять. В рамках этого стремления и укрепившихся отношений Россия и Китай еще в 2017 году объявили о формировании трансграничной программы, получившей название "Полярный шелковый путь" (ISR). Изначально подчеркивалось, что это строго внеполитическая инициатива, целью которой является развитие региона, выстраивание новых логистических маршрутов, разумное использование его природных богатств, глубокое исследование экосистем, а также недопущение милитаризации Заполярья. К сотрудничеству приглашались все желающие, и на тот момент все страны Арктического совета данную инициативу горячо поддержали.А вот потом в дело вступила большая политика, в рамках которой коллективный Запад начал добровольно отмежевываться не только от России, но и от всех стран, прямо или опосредованно выражающих ей поддержку. Главное же отличие внешней политики Китая от Запада как раз и заключается в отсутствии скоропалительных и сиюминутных решений. Да, китайской экономике очень нужен европейский рынок сбыта, но Евросоюзу китайский импорт нужен еще больше и потребность эта растет день ото дня. Буквально вчера министр экономики Германии заявил, что Берлин отчаялся натянуть сову на глобус — в смысле нарисовать положительную динамику, а потому в следующем году местную экономику при самом благоприятном раскладе ждет отрицательный рост в 0,2 процента. И так — в какую страну ЕС ни ткни, ведь причиной стагнации является не только отсутствие дешевых российских энергоносителей, но и резко возросшая стоимость китайских товаров, а дорожают они в том числе из-за нестабильности в районе Суэцкого и Ормузского проливов — основных транспортных маршрутов поставок.Кто хотя бы минимально изучал географию в школе и читал новости последних лет, тот понимает, что альтернатива в данном случае ровно одна. Северный морской путь, где на днях скромно установили новый рекорд.Контейнеровоз Flying Fish 1 типа Panamax, на борту которого было более полутора тысяч морских грузовых контейнеров, дошел из порта Санкт-Петербурга в порт Циндао за 21 день со средней скоростью 16 узлов. Конкретно участок СМП от мыса Желания до мыса Дежнева судно преодолело за шесть суток. Общее время доставки грузов ровно на две недели меньше, чем по маршруту через Суэцкий канал.Нужно отметить, что, сколь бы на Западе ни вопили об изоляции и ненужности России, важность и перспективность Арктики там осознали давно. И дело даже не в том, что здесь залегает порядка 13 процентов мировой нефти, 20 процентов газоконденсата и трети всего природного газа. Современный мир — это скорость во всем, а суэцкий маршрут не может состязаться с СМП даже при условии, что в регионе по воле высших сил внезапно прекратятся все войны.Китай в Артику зашел давно и без лишней помпы.В 2003 году на Шпицбергене была открыта первая китайская научно-исследовательская база, в 2013-м было подписано соглашение о свободной торговле с Исландией, а в 2018-м Пекин принял государственную арктическую стратегию, в рамках которой объявил себя "околополярным государством". С тех пор КНР официально инвестировала в различные арктические проекты свыше 90 миллиардов долларов, среди которых российские "Ямал СПГ", Пайяхское нефтяное месторождение на Таймыре, порт Зарубино и глубоководный порт Архангельск.Что касается исходной новости, то здесь нужно помнить, что SCMP — издание гонконгское и относительно материкового Китая априори предвзятое. Пекин, весьма вероятно, ограничится только совместным патрулированием полярных вод, но не потому что потерял интерес к освоению Севера, а исключительно из-за того, что он находится в процессе накачки мускулов. Начиная с 2017 года со стапелей китайских верфей сошли уже три судна ледокольного класса — это Ji Di, Tan Suo San Hao и Xue Long 2. На создание первых двух ушло по два года, а Xue Long 2, в свою очередь, стал первым полностью китайским ледоколом, и судостроители здесь уложились в три года с момента отрезки первого листа стали. Ведутся проектно-конструкторские работы по созданию первого китайского ледокола с атомной силовой установкой длиной 150 метров и водоизмещением 33 тысячи тонн.В то же самое время выигравшая тендер американская компания Bollinger обещает спустить на воду первый за 40 лет американский ледокол не раньше начала следующего десятилетия.В общем, Китай верен своей исторической и геополитической стратегии. Рано или поздно к его берегу приплывут одичалые европейцы и попросят возобновить торговлю. К этому моменту нужно подойти во всеоружии, чему очень способствуют нормальные отношения с Россией.

https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html

https://ria.ru/20240917/ssha-1973230587.html

https://ria.ru/20240901/ssha-1969761274.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, китай, россия, арктика