https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html

Суд арестовал адвоката Шапиро по делу о мошенничестве

Суд арестовал адвоката Шапиро по делу о мошенничестве - РИА Новости, 08.10.2024

Суд арестовал адвоката Шапиро по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до зимы адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:29

2024-10-08T20:29

2024-10-08T20:38

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до зимы адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича на срок 1 месяц 30 суток , до 7 декабря 2024 года", - сказала собеседница агентства. Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Летом следственное управление УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбудило новое уголовное дело о мошенничестве на 300 миллионов рублей с оборудованием завода по производству бытовой химии в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных ранее за аферу с долей в бизнесе Шапиро. Дело возбуждено по заявлению Шапиро, который просил привлечь к уголовной ответственности Балаховского и Босинзона по факту хищения производственных линий завода B&B. В 2014 году он приобрел долю 30% ООО "Бест Клин", завода, производящего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, Wash Gold, Cotico, EasyWork и другие, который вошел в холдинг B&B. Владельцы холдинга Александр Балаховский и Яков Босинзон переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился и доля Шапиро стала равной нулю. За это Дорогомиловский суд Москвы в апреле приговорил их на сроки 11 и 10 лет колонии соответственно, вместе с ними суд отправил на 9 лет за решетку третьего фигуранта - Алексея Савоськина, который занимал должность гендиректора производственной компании холдинга "Бест клин". Шапиро проходил потерпевшим по делу. Однако, как отмечает его адвокат Роман Кандауров, приговор был вынесен лишь за хищение интеллектуальной собственности и ее незаконное использование. В заявлении в УМВД Шапиро указал, что осужденные незаконно вывели оборудование, сырье и штат сотрудников завода, тем самым продолжив производство продукции от имени других юридических лиц без его участия.

https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html

https://ria.ru/20240731/arest-1963218593.html

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), снг