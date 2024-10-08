Рейтинг@Mail.ru
Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/amerika-1976985423.html
Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос
Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос - РИА Новости, 08.10.2024
Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос
Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:48
2024-10-08T14:48
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971977911_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_d0d18441052f479701bad46796083dd2.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. Исследователи задали вопрос о том, насколько благоприятное или неблагоприятное мнение у них о Харрис и Трампе. В частности, 44% респондентов ответили, что у них неблагоприятное мнение о Трампе, 8% - что скорее неблагоприятное. У 38% опрошенных неблагоприятное мнение о Харрис, у 10% - скорее неблагоприятное. Как отмечается, 29% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Трампе, 17% - что скорее благоприятное. У 28% респондентов благоприятное мнение о Харрис, еще у 21% - скорее благоприятное. Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971977911_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_27330e8675862a5a323ddc14e2f4a2b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос

NYT: 44% американцев негативно относятся к Трампу, к Харрис — 38%

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
Исследователи задали вопрос о том, насколько благоприятное или неблагоприятное мнение у них о Харрис и Трампе. В частности, 44% респондентов ответили, что у них неблагоприятное мнение о Трампе, 8% - что скорее неблагоприятное. У 38% опрошенных неблагоприятное мнение о Харрис, у 10% - скорее неблагоприятное.
Как отмечается, 29% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Трампе, 17% - что скорее благоприятное. У 28% респондентов благоприятное мнение о Харрис, еще у 21% - скорее благоприятное.
Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
7 сентября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала