https://ria.ru/20241008/amerika-1976985423.html

Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос

Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос - РИА Новости, 08.10.2024

Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос

Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:48

2024-10-08T14:48

2024-10-08T14:48

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. Исследователи задали вопрос о том, насколько благоприятное или неблагоприятное мнение у них о Харрис и Трампе. В частности, 44% респондентов ответили, что у них неблагоприятное мнение о Трампе, 8% - что скорее неблагоприятное. У 38% опрошенных неблагоприятное мнение о Харрис, у 10% - скорее неблагоприятное. Как отмечается, 29% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Трампе, 17% - что скорее благоприятное. У 28% респондентов благоприятное мнение о Харрис, еще у 21% - скорее благоприятное. Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024