Американцы относятся к Трампу негативнее, чем к Харрис, показал опрос
NYT: 44% американцев негативно относятся к Трампу, к Харрис — 38%
© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американцы негативнее относятся к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, чем к его сопернице от демократов Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
Исследователи задали вопрос о том, насколько благоприятное или неблагоприятное мнение у них о Харрис и Трампе. В частности, 44% респондентов ответили, что у них неблагоприятное мнение о Трампе, 8% - что скорее неблагоприятное. У 38% опрошенных неблагоприятное мнение о Харрис, у 10% - скорее неблагоприятное.
Как отмечается, 29% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Трампе, 17% - что скорее благоприятное. У 28% респондентов благоприятное мнение о Харрис, еще у 21% - скорее благоприятное.
Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
7 сентября, 08:00