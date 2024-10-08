NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис
NYT: американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис забавной
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
По данным опроса, 49% респондентов заявили, что считают Трампа сильным лидером. Как отмечается, 43% опрошенных посчитали, что его соперница от демократов является сильным лидером. Также американцев спросили, кто из кандидатов смешнее, 41% ответил, что Харрис, а 36% выбрали экс-президента.
Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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