https://ria.ru/20241008/amerika-1976983617.html

NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис

NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис - РИА Новости, 08.10.2024

NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис

Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:34

2024-10-08T14:34

2024-10-08T14:34

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. По данным опроса, 49% респондентов заявили, что считают Трампа сильным лидером. Как отмечается, 43% опрошенных посчитали, что его соперница от демократов является сильным лидером. Также американцев спросили, кто из кандидатов смешнее, 41% ответил, что Харрис, а 36% выбрали экс-президента. Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024