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NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
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14:34 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/amerika-1976983617.html
NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис
NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис - РИА Новости, 08.10.2024
NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис
Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:34
2024-10-08T14:34
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. По данным опроса, 49% респондентов заявили, что считают Трампа сильным лидером. Как отмечается, 43% опрошенных посчитали, что его соперница от демократов является сильным лидером. Также американцев спросили, кто из кандидатов смешнее, 41% ответил, что Харрис, а 36% выбрали экс-президента. Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
NYT выяснила, что американцы думают о Трампе и Харрис

NYT: американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис забавной

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американцы считают, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сильный лидер, а его соперница от демократов Камала Харрис забавная, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
По данным опроса, 49% респондентов заявили, что считают Трампа сильным лидером. Как отмечается, 43% опрошенных посчитали, что его соперница от демократов является сильным лидером. Также американцев спросили, кто из кандидатов смешнее, 41% ответил, что Харрис, а 36% выбрали экс-президента.
Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября среди 3 385 зарегистрированных избирателей в США. Единых данных о погрешности издание не приводит.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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