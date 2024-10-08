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Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай - РИА Новости, 08.10.2024
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11:05 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/altay-1976910370.html
Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай
Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай - РИА Новости, 08.10.2024
Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай
Участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай и стал зампредседателя правительства,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:05
2024-10-08T11:05
политика
республика алтай
андрей турчак
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 8 окт – РИА Новости. Участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай и стал зампредседателя правительства, сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании правительства. "Единственным первым заместителем председателя правительства назначен Эжер Николаевич Малчинов. Он всем нам хорошо известен. Эжер Николаевич последние 5 лет возглавлял контрольно-счетную палату Республики Алтай, то есть знаком с деятельностью всех государственных органов нашей республики", - цитирует Турчака его пресс-служба. Малчинов будет координировать деятельность министерства культуры, комитета по национальной политике и связям с общественностью, инспекции по государственной охране объектов культурного наследия, а также всю деятельность органов республики по линии СВО, взаимодействию с военным комиссариатом республики и командованием Центрального военного округа. "Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня один из сильнейших управленцев в стране, депутат Государственной думы и бывший председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента, ушедший на СВО, кавалер ордена Мужества Дмитрий Анатольевич Хубезов", - подчеркнул Турчак. Еще одним зампредом с совмещением позиции министра финансов республики остается Ольга Завьялова. Зампредом – куратором социального блока стал Адар Сумин. "Экономический блок продолжает возглавлять заместитель председателя правительства Александр Прокопьев. При этом он перестает быть министром экономического развития. В его сферу ведения входит региональное министерство экономического развития, полномочия которого дополняются полномочиями ликвидируемого министерства туризма. Так же, как это сделано на федеральном уровне", - отметил Турчак. Еще одним зампредом назначен Антон Черников.
https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html
https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html
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политика, республика алтай, андрей турчак
Политика, Республика Алтай, Андрей Турчак
Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай

Турчак: участник спецоперации Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Хубезов
Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Хубезов. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 8 окт – РИА Новости. Участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай и стал зампредседателя правительства, сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании правительства.
"Единственным первым заместителем председателя правительства назначен Эжер Николаевич Малчинов. Он всем нам хорошо известен. Эжер Николаевич последние 5 лет возглавлял контрольно-счетную палату Республики Алтай, то есть знаком с деятельностью всех государственных органов нашей республики", - цитирует Турчака его пресс-служба.
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Малчинов будет координировать деятельность министерства культуры, комитета по национальной политике и связям с общественностью, инспекции по государственной охране объектов культурного наследия, а также всю деятельность органов республики по линии СВО, взаимодействию с военным комиссариатом республики и командованием Центрального военного округа.
"Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня один из сильнейших управленцев в стране, депутат Государственной думы и бывший председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента, ушедший на СВО, кавалер ордена Мужества Дмитрий Анатольевич Хубезов", - подчеркнул Турчак.
Еще одним зампредом с совмещением позиции министра финансов республики остается Ольга Завьялова. Зампредом – куратором социального блока стал Адар Сумин.
"Экономический блок продолжает возглавлять заместитель председателя правительства Александр Прокопьев. При этом он перестает быть министром экономического развития. В его сферу ведения входит региональное министерство экономического развития, полномочия которого дополняются полномочиями ликвидируемого министерства туризма. Так же, как это сделано на федеральном уровне", - отметил Турчак.
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