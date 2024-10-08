"Могли бы выжить": перед гибелью в Непале альпинисты совершили необъяснимое
Альпинист Чистяков указал на ошибку погибших в Непале россиян
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Пятеро опытных альпинистов погибли, пытаясь покорить восьмитысячник в Непале. Экспедиция на Дхаулагири, седьмую по высоте гору в мире, выбилась из графика на неделю — из-за дождя, метелей и усталости. А перед финальным рывком, как выяснила корреспондент РИА Новости, в команде почувствовали неладное.
"Засыпало к чертям"
Все не заладилось с самого начала: 31 августа, когда группа во главе с Александром Душейко прилетела в Катманду, пошел проливной дождь. Вылет в горы отложили на день.
Впрочем, команда морально была готова к этому. За плечами у каждого более 200 восхождений. Александр и вовсе — потомственный альпинист. Его отец, Сергей Душейко, погиб на высоте 5600 метров на Восточной стене пика Коммунизма (ныне пик Исмоила Сомони) в 1988-м.
© Фото : Социальные сети Александра ДушейкоАлександр Душейко
© Фото : Социальные сети Александра Душейко
Александр Душейко
Душейко-младший руководил школой альпинизма в Петербурге, работал старшим тренером сборной команды Ленобласти, был судьей, инструктором.
Другие тоже опытные спортсмены. Так, северодвинец Михаил Носенко — обладатель титула "Снежный барс" и профессиональный инструктор, у Олега Круглова из подмосковного Фрязино — первый разряд.
Все хорошо друг друга знали. Один из участников экспедиции, житель Архангельска Дмитрий Шпилевой, как-то объяснял: с непроверенными людьми в горы лучше не лезть, ведь непонятно, как они поведут себя в экстремальных условиях.
А этого хватало: весь путь альпинистов заливало дождем и снегом, вокруг лагеря сходили лавины и даже был камнепад.
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"За четыре часа выпало больше полутора метров снега, нас, к чертям, засыпало. Если раньше мы спускались вниз при выходе из палатки, то сейчас нам приходилось выбираться наверх, — написал 28 сентября в дневнике экспедиции Душейко. — Кают-компанию занесло по самую крышу. В течение полутора часов откапывали лагерь и кухню. Ребят в палатках занесло".
"Без страховки"
Покорить вершину планировали 30 сентября. Именно до этой даты у группы была оформлена страховка и разрешение на восхождение. Но из-за непогоды участники команды постепенно сходили с дистанции.
Последнего рывка ждали восемь дней. Когда погода улучшилась, наметили другую дату: в ночь на 6 октября.
Последние сомнения развеяли прилетевшие с ними в Непал коллеги, которые покоряли пик как отдельная команда, — Денис Алексеенко и Артем Ценцевицкий. Те 5-го добились желаемого. "Они вышли на вершину Дхаулагири (8167 метров) по сложному гребню практически без страховки", — написал в дневнике Душейко.
Последний раз его группа была на связи 6 октября, около 11 утра. Их объявили пропавшими без вести ночью шестого и приступили к поискам. Через два дня во время утреннего облета склона, где пропали спортсмены, обнаружили тела — на высоте 6800 метров.
По предварительным данным, альпинисты сорвались на ледово-фирновом склоне с высоты 7800 метров.
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
"Тяжело — возвращайтесь"
Ближе к концу маршрута альпинисты признавались друг другу в том, что у них нехорошее предчувствие. На это, например, 22 сентября намекал Михаил Носенко.
Отношения в команде, судя по записям в дневнике, были накалены: сошедших с дистанции критиковали "за слабость".
Валерий Шамало тоже хотел развернуться — после того, как 29 сентября повредил ногу. Но передумал.
Правда, на высоте 7100 метров он окончательно повернул назад: посчитал план восхождения небезопасным. Это и спасло ему жизнь.
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"Я им тоже сказал: если почувствуете что-то неладное, тяжело — возвращайтесь", — рассказал он.
© Социальные сети Михаила Носенко Михаил Носенко
© Социальные сети Михаила Носенко
Михаил Носенко
"Не выдержало крепление"
Шамало ждал новостей от команды в лагере. В итоге спасатели сообщили ему, что все сорвались, когда восходили в одной связке. Он считает, что их снесло ветром.
У известного альпиниста, основателя компании WOW Nepal, Павла Чистякова (Pasha Dai) своя версия: погибшие не рассчитали нагрузку.
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"Если бы они шли в связках по трое, то кто-то остался бы жив, а так один утянул всех. Пока сложно сказать, что произошло: может быть, плохо закрепились, может быть, крепление не выдержало, поскольку связка в пять человек — тяжелая", — поясняет он РИА Новости.
К тому же седьмая по высоте гора в мире Дхаулагири очень опасна — там много лавин. Именно поэтому вершина не пользуется спросом у альпинистов. Команда Душейко пошла на большой риск — тем более покорить вершину собирались без кислородных масок.
© Федерация альпинизма Ленинградской областиСтоп-кадр видео склона горы Дхаулагири в Непале
© Федерация альпинизма Ленинградской области
Стоп-кадр видео склона горы Дхаулагири в Непале
"Ее называют горой-убийцей (еще альпинисты называют ее горой-людоедом. — Прим. ред.). В прошлом году там погибла альпинистка Надежда Оленева, сорвавшись в расщелину", — рассказывает Чистяков.
По данным за 2019-й, самым свежим, среди поднимавшихся на Дхаулагири за все время погибли 13,5%. Для сравнения: среди покорителей Эвереста этот показатель — 3,29 процента.
Кроме того, гора довольно далеко находится от спасательных пунктов. Это очень сильно затрудняет эвакуацию тел. Как и переменчивая погода. Поэтому у спасателей есть всего два дня.