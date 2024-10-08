https://ria.ru/20241008/alpinist-1976968353.html

"Я им сказал". Единственный выживший в Непале альпинист раскрыл, как спасся

"Я им сказал". Единственный выживший в Непале альпинист раскрыл, как спасся - РИА Новости, 08.10.2024

"Я им сказал". Единственный выживший в Непале альпинист раскрыл, как спасся

Единственный выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал Ruptly о восхождении. Избежать участи тех, кто был с ним, мужчине удалось, поскольку он сошел... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:43

2024-10-08T13:43

2024-10-08T23:26

в мире

непал

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Единственный выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал Ruptly о восхождении. Избежать участи тех, кто был с ним, мужчине удалось, поскольку он сошел с маршрута, посчитав план восхождения небезопасным. "Все с пониманием отнеслись, что я не хочу рисковать. Я им тоже сказал: если почувствуете что-то неладное, тяжело — возвращайтесь", — рассказал альпинист. Вернувшись в штурмовой лагерь, он ждал возвращения товарищей, регулярно вызывая их. Но к ночи 6 октября связь с группой пропала. "Что произошло, можно только, естественно, гадать, предполагать. Но наиболее вероятно — просто срыв на склоне", — сказал он о причинах гибели альпинистов. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании IAM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 6 октября.Дхаулагири (в переводе — "Белая гора") — седьмая вершина планеты (8167 метров), находящаяся в Гималаях, в центральной области Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976965295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выживший альпинист рассказал о роковом восхождении товарищей на гору в Непале «Расценил мероприятие как очень рискованное»: единственный выживший из группы российских альпинистов в Непале Валерий Шамало рассказал Ruptly о том, что спасло его от гибели. 2024-10-08T13:43 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал