"Я им сказал". Единственный выживший в Непале альпинист раскрыл, как спасся
Единственный выживший в Непале альпинист Шамало рассказал о восхождении
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Единственный выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал Ruptly о восхождении.
Избежать участи тех, кто был с ним, мужчине удалось, поскольку он сошел с маршрута, посчитав план восхождения небезопасным.
Избежать участи тех, кто был с ним, мужчине удалось, поскольку он сошел с маршрута, посчитав план восхождения небезопасным.
"Все с пониманием отнеслись, что я не хочу рисковать. Я им тоже сказал: если почувствуете что-то неладное, тяжело — возвращайтесь", — рассказал альпинист.
Вернувшись в штурмовой лагерь, он ждал возвращения товарищей, регулярно вызывая их. Но к ночи 6 октября связь с группой пропала.
"Что произошло, можно только, естественно, гадать, предполагать. Но наиболее вероятно — просто срыв на склоне", — сказал он о причинах гибели альпинистов.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании IAM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 6 октября.
Вернувшись в штурмовой лагерь, он ждал возвращения товарищей, регулярно вызывая их. Но к ночи 6 октября связь с группой пропала.
"Что произошло, можно только, естественно, гадать, предполагать. Но наиболее вероятно — просто срыв на склоне", — сказал он о причинах гибели альпинистов.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании IAM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 6 октября.
Дхаулагири (в переводе — "Белая гора") — седьмая вершина планеты (8167 метров), находящаяся в Гималаях, в центральной области Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.