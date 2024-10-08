https://ria.ru/20241008/alpinist-1976965295.html

Появились подробности о погибших в Непале российских альпинистах

Появились подробности о погибших в Непале российских альпинистах - РИА Новости, 08.10.2024

Появились подробности о погибших в Непале российских альпинистах

Маршрут, который оказался роковым для группы российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале, был сложным, спортсмены поднимались на вершину 8167 метров без... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:28

2024-10-08T13:28

2024-10-08T13:28

непал

россия

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Маршрут, который оказался роковым для группы российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале, был сложным, спортсмены поднимались на вершину 8167 метров без кислорода, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области. "Группа под руководством Александра Душейко участвовала в экспедиции в Непале. Им предстояло пройти сложный маршрут на вершину Дхаулагири (8167 метров). Это было спортивное восхождение без использования кислорода", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте". В составе группы были президент архангельской федерации Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976964207.html

непал

россия

архангельская область

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непал, россия, архангельская область, происшествия