Появились подробности о погибших в Непале российских альпинистах
Погибшие в Непале российские альпинисты отправились на восхождение без кислорода
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Маршрут, который оказался роковым для группы российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале, был сложным, спортсмены поднимались на вершину 8167 метров без кислорода, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области.
"Группа под руководством Александра Душейко участвовала в экспедиции в Непале. Им предстояло пройти сложный маршрут на вершину Дхаулагири (8167 метров). Это было спортивное восхождение без использования кислорода", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте".
В составе группы были президент архангельской федерации Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко.
Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.