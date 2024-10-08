https://ria.ru/20241008/alkogol-1976871222.html

В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя

В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя - РИА Новости, 08.10.2024

В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:30

2024-10-08T04:30

2024-10-08T04:30

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. "Считаю, что необходимо ввести административную ответственность для родителей в случае потребления алкоголя детьми. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", но доказать это невозможно", - сказал депутат РИА Новости. Парламентарий отметил, что законный представитель ребенка в случае упущения должен нести ответственность.

https://ria.ru/20240919/magaziny-1973717784.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф