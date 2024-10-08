Политика санкций Запада не имеет права на существование, заявил Алиев
Алиев: политика незаконных санкций Запада не имеет права на существование
Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Политика санкций Запада не имеет права на существование, тем более, когда они незаконные, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Политика санкций Запада не имеет права на существование, тем более, когда эти санкции незаконные и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Мы категорически выступаем против всяких санкций и считаем, что международное сообщество должно консолидировано должна выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем, что касается санкций, наложенных на нас (Баку – ред.) и не только на нас. На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению в том, что мы блокируем Армению, в то время, когда наши (азербайджанские – ред.) территории находились под армянкой оккупацией".
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По его словам, эти санкции были сняты в 2001 году, когда США было необходимо осуществлять транзит своих грузов воздушным, наземным и морским путями в Афганистан, через территорию Азербайджана.
"И каждый год президент США независимо от партийной принадлежности эти санкции своим решением отменял до того момента, когда США бежали из Афганистана. После этого санкции против нас были вновь наложены. Когда я обвинил их (США – ред.) в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте", - отметил Алиев.
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