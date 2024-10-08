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Александрова вышла во второй круг турнира в Китае - РИА Новости, 08.10.2024
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Теннис
 
08:35 08.10.2024
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Александрова вышла во второй круг турнира в Китае
Александрова вышла во второй круг турнира в Китае - РИА Новости, 08.10.2024
Александрова вышла во второй круг турнира в Китае
Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:35
2024-10-08T08:35
теннис
екатерина александрова
анна калинская
софия кенин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов. В своем стартовом матче Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. В следующем круге Александрова сыграет против соотечественницы Анны Калинской, посеянной на турнире под десятым номером.
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екатерина александрова, анна калинская, софия кенин
Теннис, Екатерина Александрова, Анна Калинская, София Кенин
Александрова вышла во второй круг турнира в Китае

Александрова вышла во второй круг турнира в Китае, одержав победу над Кенин

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Соцсети Александровой
Екатерина Александрова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
В своем стартовом матче Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
В следующем круге Александрова сыграет против соотечественницы Анны Калинской, посеянной на турнире под десятым номером.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Wuhan Tennis Open
08 октября 2024 • начало в 06:10
Завершен
София Кенин
1 : 21:66:44:6
Екатерина Александрова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисЕкатерина АлександроваАнна КалинскаяСофия Кенин
 
 
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