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Александрова вышла во второй круг турнира в Китае

Александрова вышла во второй круг турнира в Китае - РИА Новости, 08.10.2024

Александрова вышла во второй круг турнира в Китае

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:35

2024-10-08T08:35

2024-10-08T08:35

теннис

екатерина александрова

анна калинская

софия кенин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухань, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов. В своем стартовом матче Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. В следующем круге Александрова сыграет против соотечественницы Анны Калинской, посеянной на турнире под десятым номером.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина александрова, анна калинская, софия кенин