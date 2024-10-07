https://ria.ru/20241007/zoloto-1976806809.html

Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов

Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов - РИА Новости, 07.10.2024

Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов

Золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:24

2024-10-07T16:24

2024-10-07T17:12

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974235286_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_2829eb3ff0a9e077ae3189757ae2c262.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.Так, в начале осени вложения России в золото выросли на 5,8 процента, тем самым обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 188,8 миллиарда долларов. Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 30,8 процента месяцем ранее до 31,5, что стало новым максимумом с декабря 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 32,1 процента. Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.На минувшей неделе Банк России сообщил, что международные резервы страны по состоянию на 1 октября выросли до 633,7 миллиарда долларов с 613,7 миллиарда на 1 сентября.

https://ria.ru/20240923/zoloto-1974164633.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)