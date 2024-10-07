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Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов - РИА Новости, 07.10.2024
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16:24 07.10.2024 (обновлено: 17:12 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/zoloto-1976806809.html
Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов
Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов - РИА Новости, 07.10.2024
Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов
Золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:24
2024-10-07T17:12
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.Так, в начале осени вложения России в золото выросли на 5,8 процента, тем самым обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 188,8 миллиарда долларов. Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 30,8 процента месяцем ранее до 31,5, что стало новым максимумом с декабря 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 32,1 процента. Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.На минувшей неделе Банк России сообщил, что международные резервы страны по состоянию на 1 октября выросли до 633,7 миллиарда долларов с 613,7 миллиарда на 1 сентября.
https://ria.ru/20240923/zoloto-1974164633.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов

ЦБ: золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных $199,8 млрд

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.
Так, в начале осени вложения России в золото выросли на 5,8 процента, тем самым обновив рекорд, установленный в сентябре на уровне 188,8 миллиарда долларов.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Цена золота установила новый исторический рекорд
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Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 30,8 процента месяцем ранее до 31,5, что стало новым максимумом с декабря 1999 года: тогда доля этого драгметалла составляла 32,1 процента.
Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993-го — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1 процента.
На минувшей неделе Банк России сообщил, что международные резервы страны по состоянию на 1 октября выросли до 633,7 миллиарда долларов с 613,7 миллиарда на 1 сентября.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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