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ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана
ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана - РИА Новости, 07.10.2024
ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана
Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) начинает сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:54
2024-10-07T14:54
2024-10-07T14:54
религия
россия
ливан
палестина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) начинает сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщил РИА Новости генеральный директор фонда Сулейман Аджиев. "Фонд "Закят" при ДУМ РФ организует сбор для пострадавших от атак Израиля ливанцев. Как нам сообщили из Бейрута наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем долгие годы, этой стране сейчас нужны теплые вещи, матрасы, палатки и конечно же продукты питания. В России очень много желающих помочь мирному гражданскому населению Ливана. Сострадание и желание помочь всегда было характерным для россиян. Мы обратились в МЧС, нам ответили, что возможность доставки помощи для Ливана есть, сейчас уточняем даты вылета", - сказал Аджиев. Он отметил, что фонд "Закят" регулярно оказывает поддержку жителям Палестины, а также стран Африки и Азии. "Например, за последние полгода при помощи МЧС РФ мы доставили в Палестину десятки тонн тушенки. Теперь настало время поддерживать ливанцев, часть их страны сейчас под оккупацией израильских войск", - заключил гендиректор "Закята".
https://ria.ru/20241006/siriya-1976657468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливан, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, религия
Религия, Россия, Ливан, Палестина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Религия
ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана
ДУМ России объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Ливана