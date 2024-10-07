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ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана

ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана - РИА Новости, 07.10.2024

ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана

Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) начинает сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:54

2024-10-07T14:54

2024-10-07T14:54

религия

россия

ливан

палестина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

религия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) начинает сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщил РИА Новости генеральный директор фонда Сулейман Аджиев. "Фонд "Закят" при ДУМ РФ организует сбор для пострадавших от атак Израиля ливанцев. Как нам сообщили из Бейрута наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем долгие годы, этой стране сейчас нужны теплые вещи, матрасы, палатки и конечно же продукты питания. В России очень много желающих помочь мирному гражданскому населению Ливана. Сострадание и желание помочь всегда было характерным для россиян. Мы обратились в МЧС, нам ответили, что возможность доставки помощи для Ливана есть, сейчас уточняем даты вылета", - сказал Аджиев. Он отметил, что фонд "Закят" регулярно оказывает поддержку жителям Палестины, а также стран Африки и Азии. "Например, за последние полгода при помощи МЧС РФ мы доставили в Палестину десятки тонн тушенки. Теперь настало время поддерживать ливанцев, часть их страны сейчас под оккупацией израильских войск", - заключил гендиректор "Закята".

https://ria.ru/20241006/siriya-1976657468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, ливан, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, религия