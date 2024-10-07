https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - РИА Новости, 07.10.2024
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:14
2024-10-07T22:14
2024-10-07T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
джо байден
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974804328_0:22:2969:1692_1920x0_80_0_0_5abaee2e7d262f0139d708eb3d9d7925.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале."Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", — заявил он.Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976851969.html
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974804328_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_496143772d0f1e1c5425205f7b9601d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), джо байден, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Джо Байден, США, Владимир Зеленский
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Зеленский пообещал доработать "план победы" и опубликовать его