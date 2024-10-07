https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - РИА Новости, 07.10.2024

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"

Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T22:14

2024-10-07T22:14

2024-10-07T22:14

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале."Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", — заявил он.Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976851969.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), джо байден, сша, владимир зеленский