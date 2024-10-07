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Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы" - РИА Новости, 07.10.2024
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"
Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:14
2024-10-07T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
джо байден
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале."Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", — заявил он.Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976851969.html
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976828667.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), джо байден, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Джо Байден, США, Владимир Зеленский
Зеленский сделал новое заявление о "плане победы"

Зеленский пообещал доработать "план победы" и опубликовать его

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.
"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", — заявил он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)Джо БайденСШАВладимир Зеленский
 
 
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