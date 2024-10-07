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"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского - РИА Новости, 07.10.2024
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом, заявил бывший американский РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:32
2024-10-07T03:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками&quot;, — поделился мнением экс-разведчик.По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем."Он придумал отчаянный "план" &lt;...&gt;, который попросту называется "Украина победит". &lt;...&gt; Чтобы Украина победила, &lt;...&gt; необходима определенная помощь Запада. Это все журавль в небе", — отметил Риттер.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского

Риттер: Зеленский находится в бедственном положении, а его просьбы не выполняют

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками", — поделился мнением экс-разведчик.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
6 октября, 19:12
По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем.
"Он придумал отчаянный "план" <...>, который попросту называется "Украина победит". <...> Чтобы Украина победила, <...> необходима определенная помощь Запада. Это все журавль в небе", — отметил Риттер.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
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