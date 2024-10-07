https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского

"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского - РИА Новости, 07.10.2024

"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом, заявил бывший американский РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:32

2024-10-07T03:32

2024-10-07T03:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками", — поделился мнением экс-разведчик.По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем."Он придумал отчаянный "план" <...>, который попросту называется "Украина победит". <...> Чтобы Украина победила, <...> необходима определенная помощь Запада. Это все журавль в небе", — отметил Риттер.В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер