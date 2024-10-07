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В Госдуму внесли проект об отягчающих обстоятельствах при преступлениях

В Госдуму внесли проект об отягчающих обстоятельствах при преступлениях - РИА Новости, 07.10.2024

В Госдуму внесли проект об отягчающих обстоятельствах при преступлениях

В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления при наличии иностранного гражданства, документ доступен в думской... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:36

2024-10-07T14:36

2024-10-07T14:36

общество

россия

евгений марченко

госдума рф

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления при наличии иностранного гражданства, документ доступен в думской электронной базе. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Евгений Марченко. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации" предлагается установить, что совершение преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства является обстоятельством, отягчающим наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора законопроекта, норма станет действенным превентивным механизмом, который будет способствовать более ответственному поведению иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. "Введение нового отягчающего обстоятельства является обоснованным шагом, так как учитывает повышенную общественную опасность преступлений, совершаемых лицами, которые находятся на территории России в качестве гостей и нарушают законы страны пребывания, а также создает дополнительный сдерживающий фактор для потенциальных правонарушителей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, евгений марченко, госдума рф, год семьи