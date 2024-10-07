В Госдуму внесли проект об отягчающих обстоятельствах при преступлениях
Проект: иностранное гражданство преступника будет отягчающим обстоятельством
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления при наличии иностранного гражданства, документ доступен в думской электронной базе.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы Евгений Марченко.
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"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации" предлагается установить, что совершение преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства является обстоятельством, отягчающим наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению автора законопроекта, норма станет действенным превентивным механизмом, который будет способствовать более ответственному поведению иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.
"Введение нового отягчающего обстоятельства является обоснованным шагом, так как учитывает повышенную общественную опасность преступлений, совершаемых лицами, которые находятся на территории России в качестве гостей и нарушают законы страны пребывания, а также создает дополнительный сдерживающий фактор для потенциальных правонарушителей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства", - отмечается в документе.
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