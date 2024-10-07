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Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024
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13:33 07.10.2024 (обновлено: 18:36 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html
Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию
Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024
Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возвращение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщила РИА Новости, что в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:33
2024-10-07T18:36
москва
сша
россия
анатолий антонов
мария захарова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возвращение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщила РИА Новости, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента. "Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента", — заявила Захарова. Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву. Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.
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москва, сша, россия, анатолий антонов, мария захарова
Москва, США, Россия, Анатолий Антонов, Мария Захарова
Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию

Захарова: указ о возвращении Антонова в Россию ожидается в ближайшее время

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в США
Посол России в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возвращение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщила РИА Новости, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента.
"Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента", — заявила Захарова.
Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву.
Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.
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