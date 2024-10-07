https://ria.ru/20241007/zaharova-1976763259.html

Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию

Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию - РИА Новости, 07.10.2024

Захарова прокомментировала возвращение Антонова в Россию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возвращение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщила РИА Новости, что в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:33

2024-10-07T13:33

2024-10-07T18:36

москва

сша

россия

анатолий антонов

мария захарова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возвращение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщила РИА Новости, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента. "Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет — прерогатива администрации президента", — заявила Захарова. Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день посольство России уточнило РИА Новости, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву. Антонов был назначен послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.

https://ria.ru/20240614/antonov-1953047425.html

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москва, сша, россия, анатолий антонов, мария захарова