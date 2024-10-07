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Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 07.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:33 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/yugra-1976688569.html
Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры
Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 07.10.2024
Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры
Сквер площадью более 11 тысяч квадратных метров открыли в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:33
2024-10-07T09:33
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сквер площадью более 11 тысяч квадратных метров открыли в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Завершился последний, третий этап благоустройства сквера с пешеходной зоной в 5-м микрорайоне Лянтора. Его стоимость составила порядка 45,6 миллиона рублей федеральных, окружных и муниципальных средств. Из них 23,8 миллиона рублей – деньги из районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, было выполнено озеленение более 11 тысяч квадратных метров территории, установлены три детских площадки для разных возрастных групп детей от года до 14 лет, а также спортивные зоны с брусьями, кольцами, шведской стенкой, рукоходами, турниками и канатами для лазанья. Как добавил глава района, создание сквера в Лянторе началось в 2022 году и велось в три этапа. На реализацию всего проекта, который становился победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", были направлены 96,8 миллиона рублей из разных источников финансирования.
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сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ

Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сквер площадью более 11 тысяч квадратных метров открыли в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Завершился последний, третий этап благоустройства сквера с пешеходной зоной в 5-м микрорайоне Лянтора. Его стоимость составила порядка 45,6 миллиона рублей федеральных, окружных и муниципальных средств. Из них 23,8 миллиона рублей – деньги из районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, было выполнено озеленение более 11 тысяч квадратных метров территории, установлены три детских площадки для разных возрастных групп детей от года до 14 лет, а также спортивные зоны с брусьями, кольцами, шведской стенкой, рукоходами, турниками и канатами для лазанья.
Как добавил глава района, создание сквера в Лянторе началось в 2022 году и велось в три этапа. На реализацию всего проекта, который становился победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", были направлены 96,8 миллиона рублей из разных источников финансирования.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЛянторХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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