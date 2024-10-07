https://ria.ru/20241007/yugra-1976688569.html

Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры

Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 07.10.2024

Сквер площадью 11 тысяч "квадратов" открыли в Сургутском районе Югры

Сквер площадью более 11 тысяч квадратных метров открыли в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:33

2024-10-07T09:33

2024-10-07T09:33

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сквер площадью более 11 тысяч квадратных метров открыли в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Завершился последний, третий этап благоустройства сквера с пешеходной зоной в 5-м микрорайоне Лянтора. Его стоимость составила порядка 45,6 миллиона рублей федеральных, окружных и муниципальных средств. Из них 23,8 миллиона рублей – деньги из районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, было выполнено озеленение более 11 тысяч квадратных метров территории, установлены три детских площадки для разных возрастных групп детей от года до 14 лет, а также спортивные зоны с брусьями, кольцами, шведской стенкой, рукоходами, турниками и канатами для лазанья. Как добавил глава района, создание сквера в Лянторе началось в 2022 году и велось в три этапа. На реализацию всего проекта, который становился победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", были направлены 96,8 миллиона рублей из разных источников финансирования.

https://ria.ru/20241004/poliklinika-1976327676.html

сургутский район

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ