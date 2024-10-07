https://ria.ru/20241007/yug-1976674534.html

Дипломат рассказала об интересе Глобального Юга к позиции России по СВО

Дипломат рассказала об интересе Глобального Юга к позиции России по СВО - РИА Новости, 07.10.2024

Дипломат рассказала об интересе Глобального Юга к позиции России по СВО

Представители стран Глобального Юга в Вене проявляют глубокий интерес к российской позиции по ситуации в зоне спецоперации, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:07

2024-10-07T06:07

2024-10-07T06:07

специальная военная операция на украине

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вена

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Представители стран Глобального Юга в Вене проявляют глубокий интерес к российской позиции по ситуации в зоне спецоперации, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, у российской делегации в Вене нет иллюзий относительно того, что международные структуры, включая ОБСЕ, смогут дать какую-то адекватную реакцию на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада, но для российской дипломатии это не является препятствием для освещения реальной ситуации как в зоне проведения спецоперации, так и в Курской области. "Тем более что государства Глобального Юга, представленные на других венских площадках, проявляют глубокий интерес к российской позиции", - отметила Жданова. Ранее дипломат заявляла, что руководство ОБСЕ так и не осудило нападение ВСУ на Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

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россия, вена, обсе, украина