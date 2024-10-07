https://ria.ru/20241007/xcite-1976666603.html

Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries

Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024

Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries

Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries - с октября 2024 года на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7, рассказали РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:07

2024-10-07T02:07

2024-10-07T02:07

авто

россия

wildberries

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries - с октября 2024 года на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - сказали в компании. Пока что покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели. Пользователь может купить машину только с предоплатой по карте, которая привязана к профилю. После оплаты с ним связывается менеджер дилера для того, чтобы заключить договор купли-продажи, а также согласовать место доставки. "Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя – 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше", - добавили в компании. Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России в двух комплектациях – Enjoy и Techno. Xcite – первый собственный проект в новой истории ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html

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авто, россия, wildberries, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"