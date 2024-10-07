https://ria.ru/20241007/xcite-1976666603.html
Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries
Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024
Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries
Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries - с октября 2024 года на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7, рассказали РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T02:07
2024-10-07T02:07
2024-10-07T02:07
авто
россия
wildberries
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932663077_0:160:1230:852_1920x0_80_0_0_c22e96accadad3fc29bbecd92969ad2f.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries - с октября 2024 года на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - сказали в компании. Пока что покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели. Пользователь может купить машину только с предоплатой по карте, которая привязана к профилю. После оплаты с ним связывается менеджер дилера для того, чтобы заключить договор купли-продажи, а также согласовать место доставки. "Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя – 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше", - добавили в компании. Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России в двух комплектациях – Enjoy и Techno. Xcite – первый собственный проект в новой истории ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html
https://ria.ru/20240924/lada-1974482829.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932663077_49:0:1185:852_1920x0_80_0_0_580088df74f1d784e959e29b745f836b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, wildberries, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Авто, Россия, Wildberries, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Российский автомобильный бренд Xcite начал продаваться на Wildberries
На Wildberries начала продаваться Xcite X-Cross 7
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries - с октября 2024 года на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - сказали в компании.
Пока что покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели.
Пользователь может купить машину только с предоплатой по карте, которая привязана к профилю. После оплаты с ним связывается менеджер дилера для того, чтобы заключить договор купли-продажи, а также согласовать место доставки. "Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя – 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше", - добавили в компании.
Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России
в двух комплектациях – Enjoy и Techno. Xcite – первый собственный проект в новой истории ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть
Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7.
"Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ
" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ
", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.