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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 08.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв произошел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-07T23:59
2024-10-07T23:59
2024-10-08T00:00
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области действует воздушная тревога."В Сумах был слышен взрыв", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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в мире, сумы, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги