https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html

"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине

"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине - РИА Новости, 07.10.2024

"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:25

2024-10-07T08:25

2024-10-07T18:38

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink."Ситуация на Украине будет все сложнее для Запада, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время", — сказал он.Вучич добавил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. В начале октября депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины. По его мнению, эти события перетянут на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь. В конце сентября Вучич в интервью газете Politico заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976349251.html

https://ria.ru/20241007/filippo-1976684509.html

украина

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сербия

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в мире, украина, александр вучич, ближний восток, сербия