"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине
Вучич заявил об ухудшении позиции Запада на Украине из-за Ближнего Востока
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
"Ситуация на Украине будет все сложнее для Запада, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время", — сказал он.
Вучич добавил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.
В начале октября депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины. По его мнению, эти события перетянут на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
В конце сентября Вучич в интервью газете Politico заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.
В начале октября депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины. По его мнению, эти события перетянут на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
В конце сентября Вучич в интервью газете Politico заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.