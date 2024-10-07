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"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 07.10.2024 (обновлено: 18:38 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html
"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине
"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине - РИА Новости, 07.10.2024
"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:25
2024-10-07T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр вучич
ближний восток
сербия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink."Ситуация на Украине будет все сложнее для Запада, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время", — сказал он.Вучич добавил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. В начале октября депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины. По его мнению, эти события перетянут на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь. В конце сентября Вучич в интервью газете Politico заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976349251.html
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в мире, украина, александр вучич, ближний восток, сербия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Вучич, Ближний Восток, Сербия
"В ближайшее время". Вучич сделал страшное предсказание по Украине

Вучич заявил об ухудшении позиции Запада на Украине из-за Ближнего Востока

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усложнит ситуацию на Украине для Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
"Ситуация на Украине будет все сложнее для Запада, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время", — сказал он.
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Вучич добавил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

В начале октября депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины. По его мнению, эти события перетянут на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.

В конце сентября Вучич в интервью газете Politico заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, а Западу становится все сложнее финансировать Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ВучичБлижний ВостокСербия
 
 
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