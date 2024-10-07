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В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 07.10.2024
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13:26 07.10.2024 (обновлено: 13:45 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/vsu-1976761950.html
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мужчина
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 07.10.2024
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона ВСУ по сельхозтехнике, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:26
2024-10-07T13:45
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона ВСУ по сельхозтехнике, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанёс удар по сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После обработки ран он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. В селе Петровка Белгородского района в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление."Над Белгородом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Осколком повреждён один автомобиль. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20241007/bespilotnik-1976754682.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мужчина

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по сельхозтехнике ранен мужчина

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона ВСУ по сельхозтехнике, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанёс удар по сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. После обработки ран он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. В селе Петровка Белгородского района в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Осколком повреждён один автомобиль. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава региона.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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