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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов в Харьковской области, потери противника... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:23
2024-10-07T12:23
2024-10-07T12:26
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов в Харьковской области, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области... ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20241007/voennye-1976746127.html
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россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 95 военных в Харьковской области в зоне ответственности "Севера"