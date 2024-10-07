https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html
ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО
ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО
В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов, таких как Би-Зет, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:04
2024-10-07T10:04
2024-10-07T10:04
специальная военная операция на украине
украина
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горловка
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов, таких как Би-Зет, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на красно-лиманском и богуславском направлениях", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/vsu-1976694036.html
украина
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украина, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Горловка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО
ВСУ применили химсредства борьбы с беспорядками более 400 раз в ходе СВО