https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html

ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО

ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО - РИА Новости, 07.10.2024

ВСУ применили химсредства более 400 раз в ходе СВО

В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов, таких как Би-Зет, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:04

2024-10-07T10:04

2024-10-07T10:04

специальная военная операция на украине

украина

донецк

горловка

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов, таких как Би-Зет, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на красно-лиманском и богуславском направлениях", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/vsu-1976694036.html

украина

донецк

горловка

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украина, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы рф