https://ria.ru/20241007/vsu-1976694036.html

ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области

ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области

Украинские войска использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, в результате чего пострадало более 20 человек, сообщило Минобороны... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:01

2024-10-07T10:01

2024-10-07T10:04

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, в результате чего пострадало более 20 человек, сообщило Минобороны РФ. "ВСУ 11 августа использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области, в результате пострадало более 20 человек", - сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html

суджа

курская область

россия

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Ольга Фомченкова

суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность