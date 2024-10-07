https://ria.ru/20241007/vsu-1976694036.html
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области
Украинские войска использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, в результате чего пострадало более 20 человек, сообщило Минобороны... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:01
2024-10-07T10:01
2024-10-07T10:04
специальная военная операция на украине
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курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, в результате чего пострадало более 20 человек, сообщило Минобороны РФ. "ВСУ 11 августа использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области, в результате пострадало более 20 человек", - сообщило Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области
Минобороны: ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Судже 11 августа