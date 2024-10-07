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Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона - РИА Новости, 07.10.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
19:47 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/voprosy-1976846741.html
Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона
Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона - РИА Новости, 07.10.2024
Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона
Вопросы инвестиционного потенциала Иркутской области и возможность списания части задолженности региона по бюджетным кредитам обсуждались на встрече в Москве со РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:47
2024-10-07T19:47
иркутская область
иркутская область
москва
россия
игорь кобзев
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Вопросы инвестиционного потенциала Иркутской области и возможность списания части задолженности региона по бюджетным кредитам обсуждались на встрече в Москве со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья во время встречи, которая прошла в Москве после парламентских слушаний, посвященных рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "На встрече были затронуты вопросы инвестиционного потенциала области. Сейчас на территории Приангарья реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 триллиона рублей. В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области, объем инвестиций составил 2,5 триллиона рублей. В рамках этих проектов будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест", - сообщил Кобзев. Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос о проработке условий списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам начиная с 2025 года. Это даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 миллиардов рублей. Приоритетные направления, куда будут направлены средства – ЖКХ и реализация инвестиционных проектов. "Иркутская область – опорный регион страны. Как отметил министр финансов России Антон Германович Силуанов, сейчас идет проработка всех вопросов проекта бюджета. Надеюсь, наша область, как регион-донор, может рассчитывать на особое внимание со стороны федерального центра", – подчеркнул Игорь Кобзев. Он также прокомментировал вопрос опорных территорий развития. "Это новая тема. Повестку по этим территориям сформировали министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства. Важно четко понимать, какие опорные населенные пункты будут формировать будущее инвестиционной политики", – добавил глава Приангарья. Было отмечено, что теме пространственного развития будет уделена одна из сессий Совета Федераций.
https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970607420.html
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иркутская область, москва, россия, игорь кобзев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Иркутская область, Иркутская область, Москва, Россия, Игорь Кобзев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона

Спикер СовФеда и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
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ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Вопросы инвестиционного потенциала Иркутской области и возможность списания части задолженности региона по бюджетным кредитам обсуждались на встрече в Москве со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья во время встречи, которая прошла в Москве после парламентских слушаний, посвященных рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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"На встрече были затронуты вопросы инвестиционного потенциала области. Сейчас на территории Приангарья реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 триллиона рублей. В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области, объем инвестиций составил 2,5 триллиона рублей. В рамках этих проектов будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест", - сообщил Кобзев.
Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос о проработке условий списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам начиная с 2025 года. Это даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 миллиардов рублей. Приоритетные направления, куда будут направлены средства – ЖКХ и реализация инвестиционных проектов.
"Иркутская область – опорный регион страны. Как отметил министр финансов России Антон Германович Силуанов, сейчас идет проработка всех вопросов проекта бюджета. Надеюсь, наша область, как регион-донор, может рассчитывать на особое внимание со стороны федерального центра", – подчеркнул Игорь Кобзев.
Он также прокомментировал вопрос опорных территорий развития.
"Это новая тема. Повестку по этим территориям сформировали министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства. Важно четко понимать, какие опорные населенные пункты будут формировать будущее инвестиционной политики", – добавил глава Приангарья.
Было отмечено, что теме пространственного развития будет уделена одна из сессий Совета Федераций.
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Иркутская областьИркутская областьМоскваРоссияИгорь КобзевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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