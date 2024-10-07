https://ria.ru/20241007/voprosy-1976846741.html

Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона

Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона - РИА Новости, 07.10.2024

Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона

Вопросы инвестиционного потенциала Иркутской области и возможность списания части задолженности региона по бюджетным кредитам обсуждались на встрече в Москве со РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:47

2024-10-07T19:47

2024-10-07T19:47

иркутская область

иркутская область

москва

россия

игорь кобзев

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Вопросы инвестиционного потенциала Иркутской области и возможность списания части задолженности региона по бюджетным кредитам обсуждались на встрече в Москве со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья во время встречи, которая прошла в Москве после парламентских слушаний, посвященных рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "На встрече были затронуты вопросы инвестиционного потенциала области. Сейчас на территории Приангарья реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 триллиона рублей. В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области, объем инвестиций составил 2,5 триллиона рублей. В рамках этих проектов будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест", - сообщил Кобзев. Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос о проработке условий списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам начиная с 2025 года. Это даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 миллиардов рублей. Приоритетные направления, куда будут направлены средства – ЖКХ и реализация инвестиционных проектов. "Иркутская область – опорный регион страны. Как отметил министр финансов России Антон Германович Силуанов, сейчас идет проработка всех вопросов проекта бюджета. Надеюсь, наша область, как регион-донор, может рассчитывать на особое внимание со стороны федерального центра", – подчеркнул Игорь Кобзев. Он также прокомментировал вопрос опорных территорий развития. "Это новая тема. Повестку по этим территориям сформировали министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства. Важно четко понимать, какие опорные населенные пункты будут формировать будущее инвестиционной политики", – добавил глава Приангарья. Было отмечено, что теме пространственного развития будет уделена одна из сессий Совета Федераций.

https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970607420.html

https://ria.ru/20240608/kobzev-1951696625.html

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иркутская область, москва, россия, игорь кобзев, валентина матвиенко, совет федерации рф