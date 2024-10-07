https://ria.ru/20241007/volodin-1976675920.html

Володин поздравил Путина с днем рождения

Володин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Володин поздравил Путина с днем рождения

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер делает все для укрепления и РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:48

2024-10-07T06:48

2024-10-07T12:53

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер делает все для укрепления и защиты независимости страны и повышения качества жизни людей. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. "Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что страна развивается и уверенно движется вперед с Путиным, а он, опираясь на поддержку россиян, "отстаивает и защищает интересы страны и народа". Поздравлять российского лидера, по словам Володина, будут во всем мире сотни миллионов людей. "Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять свое будущее", - добавил он.

https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html

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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф