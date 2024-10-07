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Володин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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06:48 07.10.2024 (обновлено: 12:53 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/volodin-1976675920.html
Володин поздравил Путина с днем рождения
Володин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Володин поздравил Путина с днем рождения
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер делает все для укрепления и РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:48
2024-10-07T12:53
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер делает все для укрепления и защиты независимости страны и повышения качества жизни людей. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. "Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что страна развивается и уверенно движется вперед с Путиным, а он, опираясь на поддержку россиян, "отстаивает и защищает интересы страны и народа". Поздравлять российского лидера, по словам Володина, будут во всем мире сотни миллионов людей. "Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять свое будущее", - добавил он.
https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил Путина с днем рождения

Володин: Путин делает все для укрепления Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что российский лидер делает все для укрепления и защиты независимости страны и повышения качества жизни людей.
Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.
Баннер с поздравлением президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения появился в Турине - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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6 октября, 23:03
"Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что страна развивается и уверенно движется вперед с Путиным, а он, опираясь на поддержку россиян, "отстаивает и защищает интересы страны и народа".
Поздравлять российского лидера, по словам Володина, будут во всем мире сотни миллионов людей. "Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять свое будущее", - добавил он.
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РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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