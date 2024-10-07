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Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:24
2024-10-07T12:24
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. "Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Северск, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.