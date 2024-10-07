Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/voennye-1976746127.html
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:24
2024-10-07T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
северск
великобритания
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_79377e21ac3d43034d6698d380c4e427.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. "Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
россия
северск
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_967dcf153f69e167ab14488d3ada6c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северск, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Северск, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки ВСУ

ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСеверскВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала