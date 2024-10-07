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Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год - РИА Новости, 07.10.2024
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02:15 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/vklady-1976660880.html
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год - РИА Новости, 07.10.2024
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год
Кредитные организации, в том числе, такие крупные, как Сбер и ВТБ, предлагают вклады под 20-21% годовых, и в некоторых случаях на срок до года. Зачем им столь... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T02:15
2024-10-07T02:15
экономика
богдан зварич
сбер
банки.ру
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кредитные организации, в том числе, такие крупные, как Сбер и ВТБ, предлагают вклады под 20-21% годовых, и в некоторых случаях на срок до года. Зачем им столь дорогие деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что процентная политика банков зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем и собственной потребности в заемных деньгах от граждан.Сейчас изменение условий может быть вызвано новой оценкой динамики ключевой ставки. “Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП”, - считает Зварич.По его словам, в случае ускорения инфляции ожидания по ключевой ставке могут быть пересмотрены снова, и тогда условия по депозитам станут еще лучше.
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экономика, богдан зварич, сбер, банки.ру
Экономика, Богдан Зварич, Сбер, Банки.ру
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% на целый год

Аналитик Зварич: кредитные условия зависят от оценки динамики ключевой ставки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКлиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кредитные организации, в том числе, такие крупные, как Сбер и ВТБ, предлагают вклады под 20-21% годовых, и в некоторых случаях на срок до года. Зачем им столь дорогие деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил, что процентная политика банков зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем и собственной потребности в заемных деньгах от граждан.
Сейчас изменение условий может быть вызвано новой оценкой динамики ключевой ставки. “Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП”, - считает Зварич.
По его словам, в случае ускорения инфляции ожидания по ключевой ставке могут быть пересмотрены снова, и тогда условия по депозитам станут еще лучше.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Вчера, 06:22
 
ЭкономикаБогдан ЗваричСберБанки.ру
 
 
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