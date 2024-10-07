https://ria.ru/20241007/vino-1976859589.html

Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин

Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин - РИА Новости, 07.10.2024

Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин

Винодельня в селе Мысхако в Новороссийске планирует улучшить процесс производства игристых вин благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T22:51

2024-10-07T22:51

2024-10-07T22:51

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_930dd01460357e5cb77d33dc51ade615.jpg

КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Винодельня в селе Мысхако в Новороссийске планирует улучшить процесс производства игристых вин благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в администрации Краснодарского края. "Предприятие из Новороссийска улучшает процесс производства игристых вин. После проведения подготовительной работы команда предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций выбрала пилотный поток для внедрения улучшений. Им стал процесс производства игристых вин акратофорным способом. Это современный метод изготовления, который подразумевает вторичное брожение не в бутылке, как при классическом методе, а в специальных емкостях высокого давления", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочая группа проекта уже прошла обучение основам бережливого производства. Теперь сотрудники винодельни и эксперты выявят потери на пилотном участке и определят, как их устранить. Винодельня в селе Мысхако – компания полного цикла с собственной сырьевой базой уникальных сортов винограда, выращенного в Новороссийске. В основе производства - тихие и игристые вина. В настоящее время мощность предприятия составляет 6,5 миллиона бутылок в год. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку предприятиям по оптимизации рабочих процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавили в администрации края.

https://ria.ru/20241007/natsproekt-1976859473.html

https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, новороссийск