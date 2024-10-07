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Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин - РИА Новости, 07.10.2024
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Краснодарский край
 
22:51 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/vino-1976859589.html
Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин
Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин - РИА Новости, 07.10.2024
Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин
Винодельня в селе Мысхако в Новороссийске планирует улучшить процесс производства игристых вин благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:51
2024-10-07T22:51
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Винодельня в селе Мысхако в Новороссийске планирует улучшить процесс производства игристых вин благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в администрации Краснодарского края. "Предприятие из Новороссийска улучшает процесс производства игристых вин. После проведения подготовительной работы команда предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций выбрала пилотный поток для внедрения улучшений. Им стал процесс производства игристых вин акратофорным способом. Это современный метод изготовления, который подразумевает вторичное брожение не в бутылке, как при классическом методе, а в специальных емкостях высокого давления", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочая группа проекта уже прошла обучение основам бережливого производства. Теперь сотрудники винодельни и эксперты выявят потери на пилотном участке и определят, как их устранить. Винодельня в селе Мысхако – компания полного цикла с собственной сырьевой базой уникальных сортов винограда, выращенного в Новороссийске. В основе производства - тихие и игристые вина. В настоящее время мощность предприятия составляет 6,5 миллиона бутылок в год. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку предприятиям по оптимизации рабочих процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавили в администрации края.
https://ria.ru/20241007/natsproekt-1976859473.html
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краснодарский край, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск
Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин

Винодельня в селе Мысхако на Кубани улучшит производство игристых вин

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Винодельня в селе Мысхако в Новороссийске планирует улучшить процесс производства игристых вин благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в администрации Краснодарского края.
"Предприятие из Новороссийска улучшает процесс производства игристых вин. После проведения подготовительной работы команда предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций выбрала пилотный поток для внедрения улучшений. Им стал процесс производства игристых вин акратофорным способом. Это современный метод изготовления, который подразумевает вторичное брожение не в бутылке, как при классическом методе, а в специальных емкостях высокого давления", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что рабочая группа проекта уже прошла обучение основам бережливого производства. Теперь сотрудники винодельни и эксперты выявят потери на пилотном участке и определят, как их устранить.
Винодельня в селе Мысхако – компания полного цикла с собственной сырьевой базой уникальных сортов винограда, выращенного в Новороссийске. В основе производства - тихие и игристые вина. В настоящее время мощность предприятия составляет 6,5 миллиона бутылок в год.
Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку предприятиям по оптимизации рабочих процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавили в администрации края.
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