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В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки - РИА Новости, 07.10.2024
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11:53 07.10.2024 (обновлено: 12:05 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/vgtrk-1976734868.html
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки - РИА Новости, 07.10.2024
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:53
2024-10-07T12:05
россия
дмитрий песков
вгтрк
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг информационный, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в эти часы коллектив ВГТРК прикладывает огромные усилия, для того чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки. "Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры", - добавил пресс-секретарь президента.
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россия, дмитрий песков, вгтрк, общество, медиа - общество
Россия, Дмитрий Песков, ВГТРК, Общество, Медиа - Общество
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки

Песков: коллектив ВГТРК столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг информационный, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в эти часы коллектив ВГТРК прикладывает огромные усилия, для того чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки.
"Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры", - добавил пресс-секретарь президента.
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