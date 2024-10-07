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В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки - РИА Новости, 07.10.2024
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:53
2024-10-07T11:53
2024-10-07T12:05
россия
дмитрий песков
вгтрк
общество
медиа - общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг информационный, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в эти часы коллектив ВГТРК прикладывает огромные усилия, для того чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки. "Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20241004/khakery-1976307771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вгтрк, общество, медиа - общество
Россия, Дмитрий Песков, ВГТРК, Общество, Медиа - Общество
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
Песков: коллектив ВГТРК столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле выразили поддержку коллективу холдинга ВГТРК, системы которого столкнулись с хакерской атакой, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг информационный, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в эти часы коллектив ВГТРК прикладывает огромные усилия, для того чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки.
"Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры", - добавил пресс-секретарь президента.