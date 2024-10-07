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Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров - РИА Новости, 07.10.2024
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10:48 07.10.2024 (обновлено: 12:33 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/vgtrk--1976710004.html
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров - РИА Новости, 07.10.2024
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров
В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:48
2024-10-07T12:33
вгтрк
технологии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга."В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", — сказали в пресс-службе.Сейчас специалисты работают над устранением последствий вредоносного вмешательства, добавили в компании.
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
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Новости
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вгтрк, технологии
ВГТРК, Технологии
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров

Онлайн-сервисы ВГТРК ночью подверглись беспрецедентной атаке хакеров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга.
"В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", — сказали в пресс-службе.
Сейчас специалисты работают над устранением последствий вредоносного вмешательства, добавили в компании.
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