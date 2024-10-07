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Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров - РИА Новости, 07.10.2024
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров
В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:48
2024-10-07T10:48
2024-10-07T12:33
вгтрк
технологии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга."В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", — сказали в пресс-службе.Сейчас специалисты работают над устранением последствий вредоносного вмешательства, добавили в компании.
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
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вгтрк, технологии
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров
Онлайн-сервисы ВГТРК ночью подверглись беспрецедентной атаке хакеров