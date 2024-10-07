https://ria.ru/20241007/vgtrk--1976710004.html

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров - РИА Новости, 07.10.2024

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной атаке хакеров

В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:48

2024-10-07T10:48

2024-10-07T12:33

вгтрк

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976748086_0:154:3040:1864_1920x0_80_0_0_85d3ce859e7fedcb7092f834c2fb55c2.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В ВГТРК заявили РИА Новости о беспрецедентной хакерской атаке на сервисы холдинга."В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", — сказали в пресс-службе.Сейчас специалисты работают над устранением последствий вредоносного вмешательства, добавили в компании.

https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, технологии