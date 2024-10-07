https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html

В Орле проверяют сообщения о поджоге внуком ветерана войны ее квартиры

В Орле проверяют сообщения о поджоге внуком ветерана войны ее квартиры - РИА Новости, 07.10.2024

В Орле проверяют сообщения о поджоге внуком ветерана войны ее квартиры

Прокуратура Орловской области начала проверку после заявлений ветерана Великой Отечественной войны о внуке, который оскорблял ее, забирал вещи, вымогал деньги и РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:32

2024-10-07T17:32

2024-10-07T21:59

происшествия

орловская область

орел

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Прокуратура Орловской области начала проверку после заявлений ветерана Великой Отечественной войны о внуке, который оскорблял ее, забирал вещи, вымогал деньги и поджег ее квартиру, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее в Сети появились сообщения о пожилой женщине, рассказывающей о поведении внука. Она заявляла, что внук пытался поджечь ее квартиру. Дочь ветерана вовремя заметила запах дыма и вызвала полицию. После той ситуации, рассказывает ветеран, внук врывался к ней в комнату, оскорблял, называл ее "русише швайн" ("русская свинья" – ред.), требовал денег и угрожал ножом. Также она рассказала, что внук был должен банкам и занимался распространением наркотиков. По словам женщины, она была вынуждена переехать на съемную квартиру. "В сети интернет размещено видеообращение пожилой жительницы Орла, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, о незаконных действиях ее внука. Женщина рассказала, что мужчина проявляет агрессию по отношению к ней и своему сыну, имеющему инвалидность. Также он вымогает у ветерана денежные средства, незаконно забирает ее личные вещи, допускает высказывания, оправдывающие фашизм, умышленно поджег квартиру", – говорится в сообщении. В результате, как отметили в надзорном органе, женщина была вынуждена переехать в съемное жилье. Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры региона. "Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил незамедлительно проверить указанную информацию, дать уголовно-правовую оценку противоправным действиям мужчины… Прокуратурой принимаются меры к восстановлению жилищных и иных прав ветерана Великой Отечественной войны", – добавляется в сообщении. Проверка действий мужчины по отношению к ветерану организована также в СУСК РФ по Орловской области. "С сегодняшнего дня проводим доследственную проверку по данному факту", - рассказал РИА Новости в понедельник представитель СУСК по региону.Позднее в пресс-службе полиции по региону сообщили, что сотрудники отделения полиции №2 Заводского района УМВД России по городу Орлу составили в отношении мужчины административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка по фактам его высказываний. Кроме того, полицейскими собраны материалы, которые переданы в следственные органы.

https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html

https://ria.ru/20240510/veteran-1945098914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область, орел, россия