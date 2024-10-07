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Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана
Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана
Попытки Запада вклиниться в переговорный процесс между Баку и Ереваном и влезть в региональные дела приветствуют не все участники этих переговоров, заявил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:04
2024-10-07T17:04
2024-10-07T17:04
в мире
баку
ереван
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юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Попытки Запада вклиниться в переговорный процесс между Баку и Ереваном и влезть в региональные дела приветствуют не все участники этих переговоров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас просто западники хотят влезть в процесс переговоров и, тем самым, влезть в региональные дела и в сам регион. Хотя, так скажу мягко, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада и эти попытки вклиниться в переговорный процесс", - сказал Ушаков журналистам, говоря о процессе работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20240410/zakavkaze-1939075005.html
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в мире, баку, ереван, россия, юрий ушаков
В мире, Баку, Ереван, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана
Ушаков: попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана приветствуют не все