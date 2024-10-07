https://ria.ru/20241007/ushakov-1976816389.html

Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана

Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков прокомментировал попытки Запада вклиниться в диалог Баку и Еревана

Попытки Запада вклиниться в переговорный процесс между Баку и Ереваном и влезть в региональные дела приветствуют не все участники этих переговоров, заявил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:04

2024-10-07T17:04

2024-10-07T17:04

в мире

баку

ереван

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Попытки Запада вклиниться в переговорный процесс между Баку и Ереваном и влезть в региональные дела приветствуют не все участники этих переговоров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас просто западники хотят влезть в процесс переговоров и, тем самым, влезть в региональные дела и в сам регион. Хотя, так скажу мягко, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада и эти попытки вклиниться в переговорный процесс", - сказал Ушаков журналистам, говоря о процессе работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20240410/zakavkaze-1939075005.html

баку

ереван

россия

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в мире, баку, ереван, россия, юрий ушаков