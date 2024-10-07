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Ураган "Милтон" в США усилился до второй категории - РИА Новости, 07.10.2024
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13:34 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/uragan-1976762188.html
Ураган "Милтон" в США усилился до второй категории
Ураган "Милтон" в США усилился до второй категории - РИА Новости, 07.10.2024
Ураган "Милтон" в США усилился до второй категории
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:34
2024-10-07T13:34
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. По данным центра на 4.00 CDT (12.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 155 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Ураган "Милтон" в США усилился до второй категории

Ураган "Милтон" во Флориде усилился до второй категории

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до второй категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана.
По данным центра на 4.00 CDT (12.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 155 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч.
Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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