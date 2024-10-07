https://ria.ru/20241007/uragan-1976672991.html

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 07.10.2024

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:23

2024-10-07T05:23

2024-10-07T12:27

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Получив координаты цели расчет РЗСО "Ураган" артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Южная" в кратчайшие сроки выдвинулся в район боевого применения. На огневой позиции военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен", - сообщили в МО. В министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника. При выполнении боевой задачи расчеты РСЗО "Ураган" используют в зависимости от цели различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров, поражая легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу на расстоянии до 40 километров.

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