https://ria.ru/20241007/uragan-1976672991.html
Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра
Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 07.10.2024
Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра
Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:23
2024-10-07T05:23
2024-10-07T12:27
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Получив координаты цели расчет РЗСО "Ураган" артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Южная" в кратчайшие сроки выдвинулся в район боевого применения. На огневой позиции военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен", - сообщили в МО. В министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника. При выполнении боевой задачи расчеты РСЗО "Ураган" используют в зависимости от цели различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров, поражая легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу на расстоянии до 40 километров.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра
Минобороны: РСЗО "Ураган" группировки "Юг" уничтожила опорный пункт у Часова Яра
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Получив координаты цели расчет РЗСО "Ураган" артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Южная" в кратчайшие сроки выдвинулся в район боевого применения. На огневой позиции военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен", - сообщили в МО.
В министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника.
При выполнении боевой задачи расчеты РСЗО "Ураган" используют в зависимости от цели различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров, поражая легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу на расстоянии до 40 километров.