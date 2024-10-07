В Киеве обсуждают сдачу территорий Москве, пишут СМИ
FT: украинские чиновники обсуждают сдачу территорий РФ в обмен на прием в НАТО
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА,7 окт — РИА Новости. Киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности, пишет газета Financial Times.
Как сообщается в публикации, на Украине опасаются, что им не хватит войск, вооружений и западной поддержки, чтобы выйти на границы 1991 года. На этом фоне идут обсуждения альтернативных вариантов урегулирования конфликта.
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"За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Москва сохранит фактический контроль над занятой ею примерно пятой частью Украины, хотя она и не будет признана суверенной частью России, а остальной части страны разрешается вступить в НАТО, или будут предоставлены аналогичные гарантии безопасности", — говорится в материале.
Ранее киевские власти утверждали, что начало переговоров с Москвой невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР. Тем не менее в конце марта Владимир Зеленский допустил обсуждение мирного урегулирования без возвращения к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.
В Кремле в ответ заявили, что главе киевского режима придется учитывать новую геополитическую реальность с четырьмя новыми российскими субъектами.
В феврале 2022-го Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации стало вынужденной мерой, поскольку России не оставили шансов поступить иначе, создав такие риски безопасности, на которые нельзя было отреагировать по-другому.
Тогда же он подчеркнул, что Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Североатлантический альянс тем временем продрожал расширяться и приближаться к российским границам, указал глава государства.
Кроме того, в июне этого года президент на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них был отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Путин отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
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