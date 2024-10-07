https://ria.ru/20241007/ukraina-1976862207.html

СМИ: число случаев дезертирства в ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года

СМИ: число случаев дезертирства в ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года - РИА Новости, 07.10.2024

СМИ: число случаев дезертирства в ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года

Количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами, сообщило... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:48

2024-10-07T23:48

2024-10-07T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974483490_0:188:2378:1526_1920x0_80_0_0_cff6c9be28523dba205554c81d7eda26.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На Украине в разы выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание ссылается на ответ офиса генерального прокурора Украины, предоставленный украинской общественной организации "Общественный союз добропорядочности". Согласно данным документа, за восемь месяцев 2024 года открыто почти 30 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении части, в то время как в 2022 таких случаев было 6,6 тысячи, а в 2023 - уже более 17 тысяч. Аналогичная ситуация описывается в случае с дезертирством: за восемь месяцев 2024 года - 15,5 тысяч случаев, в то время как за 2022 - 3,4 тысячи, за 2023 - почти восемь тысяч случаев. Ранее украинские юристы сообщили, что на Украине с 2022 года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1951046944.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины