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Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая - РИА Новости, 07.10.2024
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22:31 07.10.2024 (обновлено: 22:33 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая - РИА Новости, 07.10.2024
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая
Сотрудники одесского военкомата попытались мобилизовать водителя трамвая во время движения по маршруту, мужчину защитили пассажиры, сообщило украинское издание... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:31
2024-10-07T22:33
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата попытались мобилизовать водителя трамвая во время движения по маршруту, мужчину защитили пассажиры, сообщило украинское издание "Страна.ua". "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) решил мобилизовать водителя одесского трамвая прямо во время работы. Мобилизация не состоялась, так как за водителя вступился мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Оно опубликовало видео инцидента: мужчина в камуфляже пытается проникнуть в кабину трамвая, его окружают пассажиры. Ранее вице-президент украинской ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин заявил, что Украина испытывает большой дефицит водителей из-за мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975624124.html
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в мире, украина
В мире, Украина
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая

Сотрудники ТЦК в Одессе пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата попытались мобилизовать водителя трамвая во время движения по маршруту, мужчину защитили пассажиры, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) решил мобилизовать водителя одесского трамвая прямо во время работы. Мобилизация не состоялась, так как за водителя вступился мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Оно опубликовало видео инцидента: мужчина в камуфляже пытается проникнуть в кабину трамвая, его окружают пассажиры.
Ранее вице-президент украинской ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин заявил, что Украина испытывает большой дефицит водителей из-за мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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