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"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 07.10.2024 (обновлено: 23:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html
"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева
"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева - РИА Новости, 07.10.2024
"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева
Киев отправлял новобранцев на фронт без должной подготовки, что привело к росту случаев дезертирства и сдачи в плен, заявил аналитик Доминик Тихачек в интервью... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:42
2024-10-07T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Киев отправлял новобранцев на фронт без должной подготовки, что привело к росту случаев дезертирства и сдачи в плен, заявил аналитик Доминик Тихачек в интервью Parlamentní listy."Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт те не проходят достаточную подготовку и не хотят складывать головы", — отметил он.По словам эксперта, уровень подготовки украинских новобранцев только продолжает деградировать, а в нынешнем году — с еще большей скоростью. Киев при этом переживает из-за резкого падения морального духа солдат, так как призывники часто оставляют позиции."Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего просто бегут и скрываются. &lt;...&gt; И пока их число только растет огромными темпами. &lt;…&gt; Отсюда постоянные попытки залепить дыры "элитными" подразделениями. А иначе фронт не удержать", — резюмировал Тихачек.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева

Тихачек: ускоренная мобилизация Киева привела только к росту дезертирства в ВСУ

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Киев отправлял новобранцев на фронт без должной подготовки, что привело к росту случаев дезертирства и сдачи в плен, заявил аналитик Доминик Тихачек в интервью Parlamentní listy.
"Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт те не проходят достаточную подготовку и не хотят складывать головы", — отметил он.
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По словам эксперта, уровень подготовки украинских новобранцев только продолжает деградировать, а в нынешнем году — с еще большей скоростью. Киев при этом переживает из-за резкого падения морального духа солдат, так как призывники часто оставляют позиции.
"Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего просто бегут и скрываются. <...> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки залепить дыры "элитными" подразделениями. А иначе фронт не удержать", — резюмировал Тихачек.
В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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