https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html

"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева

"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева - РИА Новости, 07.10.2024

"Иначе фронт не удержать". На Западе раскрыли отчаянный план Киева

Киев отправлял новобранцев на фронт без должной подготовки, что привело к росту случаев дезертирства и сдачи в плен, заявил аналитик Доминик Тихачек в интервью... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:42

2024-10-07T16:42

2024-10-07T23:23

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Киев отправлял новобранцев на фронт без должной подготовки, что привело к росту случаев дезертирства и сдачи в плен, заявил аналитик Доминик Тихачек в интервью Parlamentní listy."Вся оборонительная линия ВСУ рушится. Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт те не проходят достаточную подготовку и не хотят складывать головы", — отметил он.По словам эксперта, уровень подготовки украинских новобранцев только продолжает деградировать, а в нынешнем году — с еще большей скоростью. Киев при этом переживает из-за резкого падения морального духа солдат, так как призывники часто оставляют позиции."Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего просто бегут и скрываются. <...> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки залепить дыры "элитными" подразделениями. А иначе фронт не удержать", — резюмировал Тихачек.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, страна.ua