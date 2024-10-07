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Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите газа, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 07.10.2024
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15:46 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976798062.html
Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите газа, заявил Шмыгаль
Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите газа, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 07.10.2024
Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите газа, заявил Шмыгаль
Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите российского газа через свою территорию после истечения срока действующего соглашения, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:46
2024-10-07T15:46
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите российского газа через свою территорию после истечения срока действующего соглашения, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, посвященном итогам встречи, которое опубликовано на странице Шмыгаля в соцсети Х. Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба". Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20240830/podolyak-1969431703.html
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экономика, украина, россия, словакия, владимир зеленский, денис шмыгаль, роберт фицо, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Словакия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Евросоюз
Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите газа, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите российского газа через свою территорию после истечения срока действующего соглашения, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, посвященном итогам встречи, которое опубликовано на странице Шмыгаля в соцсети Х.
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Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа.
Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. При этом он утверждал, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба".
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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ЭкономикаУкраинаРоссияСловакияВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
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