https://ria.ru/20241007/ukraina-1976785170.html

Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин

Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.10.2024

Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин

Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:17

2024-10-07T15:17

2024-10-07T15:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

астана

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа настоящую террористическую войну, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. Текст выступления опубликован на сайте СВР. "Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит не только от террористических бандформирований или террористов-одиночек, а от целого государства, точнее группы государств. Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20241007/aes-1976784599.html

россия

украина

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, астана, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность