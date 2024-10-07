https://ria.ru/20241007/ukraina-1976785170.html
Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин
Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.10.2024
Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин
Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:17
2024-10-07T15:17
2024-10-07T15:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
астана
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа настоящую террористическую войну, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. Текст выступления опубликован на сайте СВР. "Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит не только от террористических бандформирований или террористов-одиночек, а от целого государства, точнее группы государств. Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20241007/aes-1976784599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, астана, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Астана, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин
Нарышкин: Украина и ее кураторы развернули против РФ террористическую войну