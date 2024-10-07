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СМИ: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Украине - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976777515.html
СМИ: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Украине
СМИ: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Украине - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Украине
ЕС рассматривает способы обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи, например, разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:37
2024-10-07T14:37
в мире
венгрия
украина
россия
петер сийярто
жозеп боррель
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС рассматривает способы обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи, например, разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. "Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины", - пишет агентство. По данным источников агентства, в ЕС рассматривают возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Как отмечается, такой шаг позволил бы в будущем направлять средства на основе согласия вкладчиков, а не единогласной поддержки. Согласно информации источников агентства, послы стран ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить детали. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций государствам ЕС из Европейского фонда мира за поставки оружия и боеприпасов Киеву на шесть миллиардов евро. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Украине

Bloomberg: в ЕС рассматривают способы обойти вето Венгрии на помощь Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ЕС рассматривает способы обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи, например, разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм.
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"Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины", - пишет агентство.
По данным источников агентства, в ЕС рассматривают возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Как отмечается, такой шаг позволил бы в будущем направлять средства на основе согласия вкладчиков, а не единогласной поддержки.
Согласно информации источников агентства, послы стран ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить детали.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций государствам ЕС из Европейского фонда мира за поставки оружия и боеприпасов Киеву на шесть миллиардов евро.
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Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоЖозеп БоррельСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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