https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html

"Убийцы стали героями". Экс-премьер Польши жестко высказался об Украине

"Убийцы стали героями". Экс-премьер Польши жестко высказался об Украине - РИА Новости, 07.10.2024

"Убийцы стали героями". Экс-премьер Польши жестко высказался об Украине

Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:47

2024-10-07T13:47

2024-10-07T13:47

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лешек миллер

владимир зеленский

украинская повстанческая армия

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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер. "Проблема с нашими соседями связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но и, возможно, в первую очередь с тем, что они делают сегодня. Сегодня убийцы становятся героями", - сказал Миллер в эфире радио Zet, пояснив, что на Украине "у тех, кто отдавал преступные приказы об этнических чистках, сегодня есть памятники и улицы". Как считает Миллер, в этом заключается "проблема, которая помешает Украине присоединиться к Евросоюзу". Политик привел в пример бывшую Югославию. "Пока преступники были спрятаны, а Сербия и Хорватия не хотели их экстрадировать, этим странам был перекрыт путь в Евросоюз", - отметил он. "Речь идет о том, на каких образцах для подражания воспитывается молодое поколение. Я бы украинцам сказал четко: никто не будет мешать вам выбирать своих героев, но если вы хотите вступить в Евросоюз, вы должны оправдать все ожидания, в том числе учесть и то, что мы не пускаем в Евросоюз страны, которые не дистанцируются от своего националистического прошлого. Решите, что вы предпочитаете", - сказал Миллер. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии*" (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.**Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

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в мире, украина, польша, россия, лешек миллер, владимир зеленский, украинская повстанческая армия