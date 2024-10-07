https://ria.ru/20241007/ukraina-1976757894.html

Фицо рассказал о предложении Словакии по Украине

Фицо рассказал о предложении Словакии по Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Фицо рассказал о предложении Словакии по Украине

Словакия предложит Европейскому союзу найти системное решение проблемы, которая связана с нехваткой электроэнергии на Украине, сообщил в понедельник... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:19

2024-10-07T13:19

2024-10-07T13:19

украина

словакия

ужгород

роберт фицо

герман галущенко

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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Словакия предложит Европейскому союзу найти системное решение проблемы, которая связана с нехваткой электроэнергии на Украине, сообщил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо. В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Мы хотим идти на ближайший саммит Европейского союза с тем, что хотим предложить какое-то системное решение. Мы понимаем, что значительная часть вашей энергетической инфраструктуры была уничтожена, приближается зима, и вам нужна уверенность в том, что то, чего вам не хватает, будет замещено. Мы готовы (помогать - ред.), но это нужно перенести и на уровень Европейского союза, чтобы это не была ответственность только Словакии и Украины", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он отметил, что в рамках Европейского союза действует единый энергетический рынок, функционирование которого должно учитываться и в вопросе поставок электроэнергии на Украину. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940636618.html

украина

словакия

ужгород

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украина, словакия, ужгород, роберт фицо, герман галущенко